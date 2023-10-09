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الذهب عالمياً يزداد لمعاناً مع تزايد المخاطر

10/9/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الذهب عالمياً، ارتفاعاً قوياً، نتيجة زيادة الطلب عليه كملاذ آمن في أعقاب الأحداث التي تجري في فلسطين المحتلة.


وشهد المعدن النفيس ارتفاعاً بنسبة 1.2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، حيث تستعد الأسواق لموجة من التقلبات بسبب التوترات.
وبدأت أسعار الذهب في الارتفاع منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن اقتربت من أدنى مستوياتها منذ شهر آذار، وذلك عقب إشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيظل يتبنى سياسة نقدية مشددة لفترة أطول، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأميركية التي أثرت على الأصول الأخرى.
وتسجل هذه المكاسب في أسعار الذهب اليوم الاثنين، رغم زيادة معدلات التوظيف في الولايات المتحدة خلال أيلول الماضي، مما يزيد من توقعات زيادة أخرى في أسعار الفائدة.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.06% إلى 1865 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.02% إلى 1851 دولار للأوقية.

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