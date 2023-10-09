الذهب عالمياً يزداد لمعاناً مع تزايد المخاطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الذهب عالمياً، ارتفاعاً قوياً، نتيجة زيادة الطلب عليه كملاذ آمن في أعقاب الأحداث التي تجري في فلسطين المحتلة.
وشهد المعدن النفيس ارتفاعاً بنسبة 1.2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، حيث تستعد الأسواق لموجة من التقلبات بسبب التوترات.
وبدأت أسعار الذهب في الارتفاع منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن اقتربت من أدنى مستوياتها منذ شهر آذار، وذلك عقب إشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيظل يتبنى سياسة نقدية مشددة لفترة أطول، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأميركية التي أثرت على الأصول الأخرى.
وتسجل هذه المكاسب في أسعار الذهب اليوم الاثنين، رغم زيادة معدلات التوظيف في الولايات المتحدة خلال أيلول الماضي، مما يزيد من توقعات زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.06% إلى 1865 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.02% إلى 1851 دولار للأوقية.
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