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بيع أرض في نخلة جميرا بدبي اليوم بمليار درهم

10/9/2023 8:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي صفقة بيع أرض بقيمة مليار درهم في نخلة جميرا، وتبلغ مساحة الأرض 584346 قدم مربع، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 1711 درهماً.

وتشكل هذه الصفقة رابع أكبر صفقة بيع أرض في دبي يتم تسجيلها رسمياً خلال العام الجاري، حيث احتلت المرتبة الأولى صفقة بيع ارض في منطقة "مقطرة" بـ 3.8 مليار درهم، تلتها صفقتي بيع لقطعتي أرض بلغ سعر كل منها 1.5 مليار درهم في مشروع دبي كريك هاربر.

وكان الدائرة قد سجلت صباح اليوم صفقة بيع أرض في جزر ديرة «نخلة ديرة سابقاً» بقيمة 600 مليون درهم، وتبلغ مساحة الأرض 2.59 مليون قدم مربع. وبلغ اجمالي المبيعات العقارية المسجلة منذ صباح اليوم 2.59 مليار درهم.

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