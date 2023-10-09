«موديز» تمنح «العين الأهلية للتأمين» تصنيف A3 مع نظرة مستقرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
منحت وكالة «موديز» الدولية مؤخراً تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تأكيد تصنيف القوة المالية للشركة للسنة الرابعة عشرة على التوالي في الفئة A3 من قبل وكالة «موديز» الدولية قوة مكانة شركة العين الأهلية للتأمين السوقية، وعلامتها التجارية، كونها تعد إحدى أهم وأكبر الشركات في سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أعلنت وكالة «إس.آند.بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية منح تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A- مع نظرة مستقرة.
وتملك شركة العين الأهلية للتأمين الخبرة التقنية الجيدة في أعمال خطوط النفط والغاز، إلى جانب تعاونها مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية، مما أكسبها ثقتها.
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