«موديز» تمنح «العين الأهلية للتأمين» تصنيف A3 مع نظرة مستقرة





منحت وكالة «موديز» الدولية مؤخراً تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس تأكيد تصنيف القوة المالية للشركة للسنة الرابعة عشرة على التوالي في الفئة A3 من قبل وكالة «موديز» الدولية قوة مكانة شركة العين الأهلية للتأمين السوقية، وعلامتها التجارية، كونها تعد إحدى أهم وأكبر الشركات في سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلنت وكالة «إس.آند.بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية منح تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A- مع نظرة مستقرة.

وتملك شركة العين الأهلية للتأمين الخبرة التقنية الجيدة في أعمال خطوط النفط والغاز، إلى جانب تعاونها مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية، مما أكسبها ثقتها.