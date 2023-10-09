د.صالح راتب المجالي مديراً لقضاء عيرا ويرقا
التاريخ
10/9/2023 7:43:00 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – قرر وزيرة الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، تعيين مدير القضاء الدكتور صالح راتب المجالي مديراً لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .
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