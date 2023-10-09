تعمد إسرائيلي في قصف مستشفيات غزة

تعمد إسرائيلي في قصف مستشفيات غزة
التاريخ
10/9/2023 7:43:00 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة.
وناشدت الكيلة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لايقاف عدوان الاحتلال على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف.
MENAFN09102023000151011027ID1107213316
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.