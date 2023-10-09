ممرضة فلسطينية تتلقى نبأ استشهاد زوجها أثناء عملها - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - التقطت العدسات أمام مستشفى الشفاء في غزة، لحظة تلقي ممرضة خبر استشهاد زوجها، في أثناء عملها على إنقاذ الجرحى من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.
تظهر الممرضة وهي مقبلة من داخل مستشفى الشفاء نحو عدد من أهالي الضحايا المجتمعين، وقد بدت عليها مظاهر الهلع.
وكررت عبارة: «أنا أعالج المصابين وزوجي استشهد». ثم توجهت نحو ابنتها قائلة: «استشهد أبوكي.. مات أبوكي».
ويكثف جيش الاحتلال من قصفه لقطاع غزة، منذ صباح اليوم الإثنين، وفرض حصارا كاملا على غزة ومنع إدخال الطعام والوقود والكهرباء إلى القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان على القطاع إلى 493، فضلا عن إصابة 2751 آخرين بجروح مختلفة.
وأعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 123 ألف شخص في قطاع غزة.
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