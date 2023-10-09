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ممرضة فلسطينية تتلقى نبأ استشهاد زوجها أثناء عملها - فيديو

10/9/2023 7:43:00 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - التقطت العدسات أمام مستشفى الشفاء في غزة، لحظة تلقي ممرضة خبر استشهاد زوجها، في أثناء عملها على إنقاذ الجرحى من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

تظهر الممرضة وهي مقبلة من داخل مستشفى الشفاء نحو عدد من أهالي الضحايا المجتمعين، وقد بدت عليها مظاهر الهلع.

وكررت عبارة: «أنا أعالج المصابين وزوجي استشهد». ثم توجهت نحو ابنتها قائلة: «استشهد أبوكي.. مات أبوكي».

ويكثف جيش الاحتلال من قصفه لقطاع غزة، منذ صباح اليوم الإثنين، وفرض حصارا كاملا على غزة ومنع إدخال الطعام والوقود والكهرباء إلى القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان على القطاع إلى 493، فضلا عن إصابة 2751 آخرين بجروح مختلفة.

وأعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 123 ألف شخص في قطاع غزة.

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