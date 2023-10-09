المعاشات توضح كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية



في إطار حملتها التوعوية "إنهيها صح" لتمكين المؤمن عليهم من تحسين قرارات إنهاء الخدمة طرحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية سؤالاً على المؤمن عليهم حول كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية.



وقالت الهيئة إن هناك بعض العوامل المهمة التي تتحكم إلى حد كبير في زيادة المنافع التأمينية للمؤمن عليه، وأهمها زيادة راتب حساب اشتراك المؤمن عليه أثناء فترة الخدمة، وبقاء المؤمن عليه في الخدمة لأطول فترة ممكنه.

وقالت الهيئة إن زيادة راتب حساب الاشتراك لأي سبب أثناء الخدمة يترتب عليه زيادة في متوسط راتب حساب الاشتراك الذي يحسب عليه المعاش أو المكافأة مع النسبة المستحقة من المعاش حسب سنوات الخدمة، مشيرة إلى أن المتوسط يحسب للعاملين في القطاع الحكومي على أخر ثلاث سنوات عمل بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على أخر خمس سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك في كلا الحالتين.

وهذه الزيادة تنعكس في قيمة المكافأة أو المعاش باعتبار احتسابهما على أخر ثلاث أو خمس سنوات عمل عما لو تم احتساب المتوسط على سنوات الخدمة الأولى والتي ربما كان راتب حساب اشتراك المؤمن عليه أقل عنه في سنوات خدمته الأخيرة، ومن ثم فإن المؤمن عليه سيتمكن في هذه الحالة من الحصول على منافع بقيمة أعلى.

وعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن مؤمناً عليه في القطاع الخاص عمل لمدة 15 عشر عاماً وقد زاد راتب حساب اشتراكه خلال الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة، ومع طريقة احتساب المكافأة التي تحسب بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى (من راتب حساب المكافأة)، وبواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وبواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل

سنة تزيد عن ذلك ، وعلى اعتبار أن متوسط السنوات الخمس الأخير هو الأساس في احتساب قيمة المكافأة للسنوات الخمس الأولى والثانية، ومع احتمال ارتفاعه فإن قيمة المكافأة سترتفع تبعاً لزيادة هذا المتوسط في سنوات الخدمة الأخيرة عنه في فترات الخدمة الأولى.



ومع زيادة عدد سنوات الخدمة يزداد بشكل طبيعي قيمة المنافع التأمينية، فكما يظهر من معادلة احتساب مكافأة نهاية الخدمة أنه كلما زادت السنوات زادت النسبة التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة، وصولاً إلى استحقاق المعاش التقاعدي عند قضاء المؤمن عليه 20 سنة في الخدمة بحيث يصبح وقتها مستحقاً للمعاش التقاعدي، ويميز استحقاق المعاش عن المكافأة أن للمعاش صفة الاستمرارية وهو يوفر دخلاً شهرياً ثابتاً للمؤمن عليه وأسرته، كما أن أثره يمتد ليشمل المستحقين من عائلته بعد الوفاة.



وتزاد قيمة المعاش بواقع 2% إضافية عن كل سنة يقضيها المؤمن عليه بعد 20 سنة في الخدمة، وعند وصول المؤمن عليه إلى 35 سنة في الخدمة فإنه يحصل على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100%، ويستطيع المؤمن عليه الجميع بين معاش ومكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن 35 عاماً، حيث يمنح المؤمن عليه ثلاثة رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها فوق 35 عاماً.