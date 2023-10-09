ينعقد بمركز دبي التجاري من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 .. «الخمسة الكبار» يتوقع 68 ألف مشارك من 150 دولة

ينعقد معرض الخمسة الكبار «Big 5 Global»، أكبر معرض متخصص في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مجدداً بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، حيث يهدف الحدث بالتزامن مع فتح باب التسجيل للمشاركين، الذين يرغبون في حضور التجمع السنوي الأكبر من نوعه لصناعة البناء والتشييد العالمية، إلى استضافة أكثر من 2,200 عارض، وأكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة على مدى أربعة أيام من التواصل التجاري والشراكات المثمرة، وتبادل المعرفة.

يعمل المعرض على توحيد الصناعة بأكملها، حيث يجمع بين المقاولين والمطورين والمهندسين المعماريين والمهندسين والاستشاريين والمبتكرين، والموردين لمستشاري البيئة والمجتمع والحوكمة وصناع القرار الدوليين والمحليين، ما يعمل على تمكين تطوير صناعة البناء والتشييد.

وتزدهر صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتزامن مع الإعلان عن وجود مشاريع نشطة، تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار، ومشاريع بقيمة 3.8 تريليونات دولار، تم منحها مؤخراً وفقاً لـ ABiQ، حيث يستقطب العدد المتزايد من المشاريع في المنطقة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مما يجعل معرض الخمسة الكبار كمنصة مثالية للعديد من الفرص لكل من الشركات المحلية والعالمية الراغبة في مقابلة صناع القرار.

وتواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات دعم هذا الحدث مع التركيز على أهمية التعاون في مجال الصناعة، ومعالجة تأثير ظاهرة تغير المناخ.

وقال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول للإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة لمعرض الخمسة الكبار: «استمر معرض الخمسة الكبار على مدى 43 عاماً في العمل كونه دليلاً حقيقياً على جاذبية المنطقة في قطاع البناء والتشييد العالمي، حيث يجمع بين الأفكار الرائدة والتقنيات المتطورة والخبرة، التي لا مثيل لها، إذ لا يعزز هذا الحدث تنوع العروض، بمشاركة أكثر من 2200 عارض فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون الدولي، ويعزز الشراكات عبر الحدود، حيث يجتمع أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لعرض آخر المنتجات والخدمات تماشياً مع دفع الصناعة نحو مستقبل مستدام».

8 قطاعات منتجات في معرض Big 5 Global

يرافق معرض الخمسة الكبار العديد من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات، بما في ذلك كل من: معرض (Big 5 Heavy)، ومعرض (Middle East Concrete)، ومعرض (Windows Doors & Facades Event)، ومعرض (Gulf Glass)، ومعرض (HVAC R Expo)، ومعرض (The Big 5 Solar)، ومعرض (Middle East Stone)، ومعرض the Urban Design & Landscape Expo and ومعرض FM Expo.

ويسلط عشرون جناحاً وطنياً الضوء على حلول البناء من ألمانيا وإيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا وقبرص والهند، والنمسا والصين وغيرها.



وأضاف جرينيش: «تؤكد عودة مشاركة النمسا في معرض الخمسة الكبار بعد غياب 5 سنوات أهمية عرض الابتكارات على المسرح العالمي في وقت تسعى فيه النمسا إلى مقابلة مشترين جدد في سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المزدهر، وإبرام شراكات مثمرة».

يجمع الحدث أكثر من 50,000 منتج وحل، ويشهد مشاركة مجموعة من العلامات التجارية الجديدة مثل: أريستون من إيطاليا، وهنكل من ألمانيا؛ وستانلي بلاك آند ديكر وأداة ميلووكي من الولايات المتحدة؛ كلداري، وجينافكو، ومودسيس، ومابي ومقرها الإمارات العربية المتحدة؛ شركة سيمنس (مجموعة GCG) من الكويت، من بين العديد من الشركات الأخرى.



وتشمل بعض العلامات التجارية العارضة كلاً من: دوتكو تينانت، وحديد الإمارات، وغروندفوس، وهانيويل، ونافكو، وشوكو، وراك ثيرم، ويو إس جي مي.

تحتل ثمانية قطاعات من المنتجات مركز الصدارة في معرض الخمسة الكبار، بما في ذلك غلاف المبنى والإنشاءات الخاصة، والتصميمات الداخلية للمباني والتشطيبات، وتقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، والمباني الذكية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والبناء خارج الموقع والوحدات، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية ومنتجات وتقنيات وخدمات الطاقة الشمسية.

الارتقاء بالقيادة الفكرية

يجمع معرض الخمسة الكبار نخبة من أبرز القادة والخبراء والمبتكرين والممارسين من مختلف الصناعات ذات الصلة، مثل المقاولات والهندسة المعمارية والهندسة والتكنولوجيا والاستدامة، من بين أمور عديدة أخرى لتعظيم إمكانات سوق البناء الإقليمي شركة رائدة على مستوى العالم.

يصاحب إقامة معرض الخمسة الكبار لهذا العام انعقاد قمة Big 5 Global Leaders، وقمة Big 5 FutureTech، بالإضافة إلى (Big 5 Talks)، التي تقام ضمن 10 مجالات مختلفة تشمل كلاً من: إدارة المشاريع، والخرسانة، والجيوتقنية، والهندسة المعمارية، والطاقة الشمسية، وإدارة المرافق والتحديث والواجهات، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والهندسة الكهربائية والميكانيكية والوحدات الخارجية والوحدات، والتكنولوجيا، والتصميم العمراني.

وقال الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: «بينما نجتمع في قمة Big 5 Global Leaders هذا العام أتذكر أن التزامنا المشترك بالاستدامة يجب أن يتطور بشكل ملموس ابتداء من التعهدات ومروراً بالإجراءات، كما يجب على الحكومة والقطاع الخاص والعام العمل معاً لرسم خريطة الطريق اللازمة لزيادة النمو بسرعة واعتماد كفاءة الطاقة والرفاهية في بيئتنا المبنية، حيث سنستكشف الأفكار ونناقش طرق دفع مستقبل مستدام لهذه الصناعة من خلال الحوارات والنقاشات في القمة، بحضور نخبة من أبرز قادة الفكر الآخرين في الصناعة».

وأردف: «نجلب من خلال معرض الخمسة الكبار خبرات متنوعة ونعزز ثقافة القيادة الفكرية، ونعيد تعريف صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالابتكارات الجديدة وأفضل الممارسات، حيث يشجع الاستماع لوجهات النظر العالمية في مؤتمرات القمة قادة الفكر على التفكير خارج سياقاتهم المحلية والتكيف مع الاتجاهات العالمية».

وسيحتفل معرض الخمسة الكبار لهذا العام بالدورة الثالثة من جوائزBig 5 Global Impact، والتي تكرم الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء والتشييد، من خلال 19 فئة، حيث سيخضع 100 متأهل للتصفيات النهائية،تزامناً مع الإعلان عن القوائم المختصرة لمنافسة شديدة للفوز بإحدى هذه الجوائز.