«الإمارات دبي الوطني» يطلق منصة للثروات رقمية تقدم 11 ألف أداة مالية عبر 21 سوقاً

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، منصة ثروة رقمية تقدم 11,000 أداة مالية عبر 21 سوقاً عالمياً ومحلياً، حيث تسمح للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في كل من البورصات العالمية (مثل ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة لندن)، والأسواق المالية المحلية (مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي). وتوفر المنصة إجمالاً أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية، و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.



تم تضمين المنصة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X، الذي أطلقه البنك حديثاً، ما يسمح للعملاء بالاستثمار والتداول بسهولة في الأدوات المالية المعقدة، من خلال نفس التطبيق الذي يلبي جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية.

وبالتزامن مع احتفالات بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيسه، أطلق البنك حملة حصرية لثلاثة شهور للعملاء من مستخدمي ENBD X، الراغبين بالاستفادة من المنتجات الرقمية لإدارة الثروات. يمكن للعملاء الاستثمار والشراء و/أو البيع على تطبيق ENBD X، دون عمولات خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 (مع استرداد جميع الرسوم المطبقة في غضون سبعة أيام عمل، بعد نهاية كل شهر، وإعفاء رسوم الحفظ خلال فترة العرض).

ويعتبر استخدام منصة الثروة الرقمية الجديدة سهلاً للغاية، بالنسبة لأصحاب الحسابات الاستثمارية الحاليين وللمستثمرين الجدد، على حدٍ سواء، وتتم في ثلاث خطوات بسيطة. ويتم إرسال تفاصيل الحسابات للمستثمرين الجدد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني على الفور، ويمكنهم البدء في تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة، بعد إضافة الأموال إلى حساباتهم، من خلال ميزة «Express Top-Up» الخاصة بالمنصة.

وتوفر المنصة أيضاً ميزة «Secure Sign»، الفريدة من نوعها، حيث يمكن للعملاء أصحاب التداولات الكبيرة، تحديث وتوقيع وثائق الاستثمار، لإتمام أي صفقة، بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها، والتواصل رقمياً مع مدير العلاقات الخاص بهم، دون الحاجة لزيارة الفرع.

كما يمكن للعملاء استخدام المنصة لمراجعة تحديثات السوق المتعلقة بمحافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الاطلاع على المستجدات اليومية لحركة السوق المالية. وتوفر المنصة أيضاً أدوات استثمارية، مع رسوم بيانية تاريخية وآنية وتحليلات فنية، إلى جانب الوصول إلى تقييمات المحللين المستقلين، والبيانات المهمة حول إجماع السوق.



وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى أداة لفحص الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار بناءً على البلد، والقطاعات، وإجماع المحللين، وعائد الأرباح، وغيرها من المؤشرات الأخرى. ويمكن للعملاء أيضاً إنشاء قوائم مراقبة متعددة لمتابعة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، وتتبع الأوراق المالية المفضلة لديهم.

وقال مروان هادي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس إطلاق المنتجات الرقمية الجديدة لإدارة الثروات، استراتيجية البنك التي تركز على الهاتف المحمول أولاً، حيث يستفيد حوالي 95 % من عملاء الخدمات المصرفية الرقمية للبنك من الخدمات، عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول. ويعزز هذا الإطلاق مزايا تطبيق ENBD X، ليغدو منصة شاملة لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية وإدارة الثروات».

وقال بيدرو سوسا كاردوسو الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «نهدف دوماً إلى تزويد العملاء بتجربة متميزة، مع أكبر مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية أثناء التنقل، ما يجعل تجربتهم المصرفية اليومية سلسة ومريحة قدر الإمكان. والآن، شرعنا بالانتقال إلى مستوى جديد، من خلال تمكين عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من إدارة ثرواتهم والاستثمار مباشرة وبأمان عبر تطبيق ENBD X، ما يمنحهم السيطرة الكاملة على أموالهم وثرواتهم، ضمن منصة واحدة متكاملة».

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، قد أطلق مؤخراً تطبيق ENBD X، وهو تطبيق محسّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، تم تصميمه بالكامل وفقاً لأحدث معايير التصميم العالمية، واتجاهات تجارب المستخدمين. ويقدم التطبيق المزود بأحدث التقنيات السحابية المتطورة مزيجاً لا مثيل له من الأداء فائق السرعة، وسهولة الاستخدام في تنفيذ العمليات، والأمان عالي المستوى، إضافة إلى أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في السوق.