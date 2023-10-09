ارتفاع سعر النحاس لليوم الثاني بعودة التعاملات في الصين

واصلت أسعار النحاس ارتفاعها، اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بعد تراجعه خلال الأيام السابقة إلى أقل مستوياتها، منذ 11 شهراً مدعومة بعودة التعاملات في الصين، بعد العطلة الرسمية الممتدة في الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن في حين يمكن أن يزيد التوتر بين إسرائيل وفلسطين من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وخصوصاً بالنسبة للنفط، فإن تأثيره الأوسع على الأصول الخطرة قد يكون قصير الأجل، مضيفة: إن مكاسب أسعار النحاس في تعاملات بورصة لندن للسلع، بعد تسجيلها أكبر خسائر أسبوعية، منذ شهر تقريباً، خلال الأسبوع الماضي رغم ارتفاع الأسعار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع يمكن أن يكون دليلاً على ذلك.

في الوقت نفسه استقرت أسعار العقود الآجلة للنحاس في تعاملات بورصة شنغهاي للسلع، وهي أول تعاملات في البورصة منذ 28 سبتمبر الماضي، رغم تراجع الأسعار في تعاملات لندن، خلال أيام إغلاق عطلة الأسبوع الذهبي في الصين، ويراقب المستثمرون حالة الاقتصاد الصيني رغم وجود مؤشرات ضعيفة على تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يذكر أن أسواق المعادن شهدت عاماً صعباً، بسبب عوامل عديدة، بدءاً من أسعار الفائدة المرتفعة، واستمرارها لفترة أطول من التوقعات وحتى تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم. في الوقت نفسه ما زال الطلب على المعادن في الصين قوياً نسبياً، بفضل زيادة الاستهلاك في قطاعات الطاقة الجديدة مثل صناعة السيارات الكهربائية أو معدات الطاقة الشمسية.

وارتفع سعر النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.8% إلى 8113.50 دولاراً للطن، بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% يوم الجمعة، وفي الأسبوع الماضي تراجع سعر النحاس إلى أقل من 8000 دولار للطن، كما ارتفع سعر الزنك في تعاملات لندن، وتراجع سعر الألومنيوم والنيكل.