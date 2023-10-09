بشرط ألا يكن من المجندات.. وساطة مصرية لصفقة تبادل أسيرات وأطفال بين حماس وإسرائيل

تبذل مصر جهودا حثيثة من أجل إبرام صفقة لتبادل أسيرات بين إسرائيل وحركة حماس، بعد يومين من شن الأخيرة هجوماً مباغتاً على إسرائيل أسرت فيه عدداً كبيراً من الإسرائيليين.

ووفق سكاي نيوز فإن الجهود المصرية تتركز على إطلاق الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن النساء اللاتي تم أسرهن خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة.

لكن شريطة أن تكن هؤلاء النساء من غير المجندات أو المنتميات للجيش الإسرائيلي.

وقام الجناح العسكري لحماس بأسر عدد كبير من الإسرائيليين، من بينهم عدد غير محدد من النساء، خلال الهجوم المباغت على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ولم تتلق مصر حتى الآن ردا نهائيا بالموافقة على إتمام الصفقة من الجانبين، خاصة أن الصفقة ستتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لحين إتمام عملية التبادل، كما تتضمن آلية التسليم.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن هناك 39 أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل.

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