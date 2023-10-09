افتتحه ثاني الزيودي.. اللولو تواصل التوسع في دبي بافتتاح متجرها الـ 24 في «دبي مول»

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، متجر اللولو هايبرماركت الجديد في دبي مول، بحضور جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات.

ويعد اللولو هايبرماركت الجديد في دبي مول أحدث متاجر مجموعة اللولو في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز تواجدها وعملياتها في الأسواق المحلية وخلق قيمة مضافة لعلامتها التجارية، وتبلغ مساحته 72 ألف قدم مربعة، ويمكن الوصول إليه من خلال موقف سيارات زعبيل في دبي مول.



وبهذا الافتتاح يصل إجمالي عدد متاجر اللولو 24 متجراً في إمارة دبي، ويركز المتجر الجديد بشكل أساسي على البيع بالتجزئة لمنتجات البقالة والأغذية الطازجة والفواكه والخضروات والمخبوزات والصحة والجمال والقرطاسية والأدوات المنزلية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والزهور وغيرها.

وفي المقام الأول يستهدف الهايبرماركت الجديد، الذي يعد جزءاً من المبادرات المستمرة لتنويع قطاع التجزئة في دبي مول زعبيل، الوصول إلى عدد السكان الكبير من متعددي الجنسيات الذين يقيمون ويزورون دبي مول ومناطق وسط المدينة.

وقال يوسف علي موسليام في حديثه لوسائل الإعلام خلال حفل الافتتاح: «نحن سعداء للغاية ومتحمسون للتعاون مع إعمار لافتتاح أحدث هايبرماركت لنا في دبي مول، وهو أكبر وأرقى وجهة للتسوق والترفية في العالم ويستقبل أكثر من 100 مليون زائر كل عام من جميع أنحاء العالم.

وباعتبارنا أحد متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة، فإننا نسعى باستمرار إلى الابتكار وتقديم تجربة تسوق عالمية لعدد كبير من السكان متعددي الجنسيات المقيمين والزائرين لمدينة دبي.

وعلى مدار سنوات طويلة سعينا جاهدين لتقديم أفضل خدماتنا لتلبية متطلبات عملائنا من مختلف الجنسيات، وشهدنا طلباً متزايداً على المنتجات العالمية. وهذا هو سبب التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق».

وأضاف يوسف علي: «نشكر القيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم على دعمها المستمر، ونشكر مجموعة إعمار على هذه الفرصة، ونتطلع إلى العمل معاً من أجل شراكة تعود بالنفع على الطرفين في المستقبل».

وتركز مجموعة اللولو، التي وسعت مؤخراً من عمليات التوريد العالمية لديها من خلال تدشين مراكز جديدة في إيطاليا وبولندا، على إضافة العديد من المنتجات الحصرية مثل منتجات الصحة والحمية الغذائية، والمنتجات العضوية، والمنتجات المستدامة والحمية النباتية وغيرها الكثير. كما يحتوي الهايبرماركت الجديد في دبي مول على قسم ضخم «للمأكولات العالمية» يضم منتجات شعبية «خاصة بكل بلد» من جميع أنحاء العالم لتلبية الأذواق المتنوعة لعدد كبير من السياح في دبي.