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الدولرة تنتشر في هذه الدولة العربية.. فهل تتجه للدولار وتلغي عملتها؟

10/9/2023 7:31:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع تصاعد وتيرة انهيار الليرة اللبنانية منذ الأزمة المالية في عام 2019، تزايد استخدام الدولار بين المؤسسات العامة والخاصة في لبنان مع تسعير الفواتير والخدمات بكل من العملة المحلية والدولار معاً.
ووفق استطلاع جديد شمل 150 شخصا لبنانيا أو مقيما من مختلف الطبقات الاجتماعية، أن حوالي 55% من المشمولين في الدراسة يقومون بتسديد مصاريفهم الشهرية بالدولار الأميركي، مما يشير إلى توجه لبنان نحو سيناريو الدولرة.
وتختلف تفسيرات مفهوم الدولرة بين اللبنانيين، حيث يعتبر 40% من المشاركين في الاستطلاع أن الدولرة تعني استخدام الدولار في تحديد الأسعار والرواتب في السوق المحلية، مما يؤثر على القوة الشرائية ومعدلات التضخم.
ونسبة 42٪ من المشاركين يرون أن الدولرة تمثل استبدالاً للعملة المحلية في المعاملات الداخلية نتيجة فقدان الثقة بها.
أما النسبة المتبقية من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان، فإنهم يعتبرون أن مفهوم الدولرة يتعلق بالقرارات الحكومية التي تهدف إلى تبني الدولار كعملة رسمية أو غير رسمية لتحسين الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. investing




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