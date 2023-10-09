غانتس يقترح على الليكود تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب من دون بن غفير وسموتريتش

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أفاد موقع "واينت" بأن زعيم معسكر الدولة بيني غانتس اقترح على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب، من دون الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ووفق الموقع، فإن الهدف من هذا الاقتراح، هو إنشاء منتدى يضم ما يصل إلى 5 مسؤولين كبار، بمن فيهم بيني غانتس وغادي آيزنكوت، واثنان أو ثلاثة وزراء آخرين من الليكود.

يأتي ذلك، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الحرب متجاوزا المناقشات الحكومية وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي، الذي تحدث عن خشية الحديث عن المعلومات العسكرية والأمنية داخل الحكومة الحالية خشية من تسريب المعلومات لا سيما وأن الحكومة تضم وزراء لا خبرة سابقة لهم بالحرب.