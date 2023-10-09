غانتس يقترح على الليكود تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب من دون بن غفير وسموتريتش

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أفاد موقع "واينت" بأن زعيم معسكر الدولة بيني غانتس اقترح على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب، من دون الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ووفق الموقع، فإن الهدف من هذا الاقتراح، هو إنشاء منتدى يضم ما يصل إلى 5 مسؤولين كبار، بمن فيهم بيني غانتس وغادي آيزنكوت، واثنان أو ثلاثة وزراء آخرين من الليكود.
يأتي ذلك، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الحرب متجاوزا المناقشات الحكومية وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي، الذي تحدث عن خشية الحديث عن المعلومات العسكرية والأمنية داخل الحكومة الحالية خشية من تسريب المعلومات لا سيما وأن الحكومة تضم وزراء لا خبرة سابقة لهم بالحرب.
MENAFN09102023000205011050ID1107213275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.