حوالي 50 شهيدا وعشرات الجرحى في جباليا شمالي غزة
التاريخ
10/9/2023 7:19:57 AM
(MENAFN
- Amman Net) أكدت مصادر فلسطينية أن مجزرة الترنس في جباليا شمالي قطاع غزة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد حوالي 50 مواطنا فلسطينيا، و120 إصابة خطيرة.
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