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كارول سماحة : اعتزل الغناء عندما امرض وافقد صوتي

10/9/2023 7:19:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدثت النجمة كارول سماحة عن إمكانية اعتزالها الغناء وإبتعادها عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أن ذلك قد يحصل عندما تمرض وتفقد صوتها.

وقالت سماحة خلال احدى اللقاءات المتلفزة إن "الفنان يكون خالداً بأعماله إذا أثّرت هذه الأعمال في مشاعر الناس وكان لها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس والمجتمع".


وأضافت: "أفكر في الأمر كثيراً لدرجة أني أسأل نفسي في كل مرة أغني فيها على المسرح عن عدد الحفلات التي سأحييها لاحقاً. وأنا لح إبقى مستمرة طالما صوتي صحته منيحة".


واختتمت النجمة اللبنانية بالقول: "الابتعاد عن الفن لفترة معينة أمر ضروري يجب على الفنان تقبّله، وذلك من أجل الحفاظ على بريقه وأثره الجميل، فضعف جسده وقدراته الصحية يؤثران حتماً في مستوى أعماله الفنية.

لها

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