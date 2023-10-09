Monday, 09 October 2023 04:35 GMT

انقلاب على حالة الطقس بالساعات القادمة .. مطر ورعد وبرد - تحذيرات

10/9/2023 7:19:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية في اخر تحديثاتها على حالة الطقس انه مع ساعات ما بعد ظهر اليوم تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة .

وبحسب الادارة تكون الاجواء ليلاً غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد .
واطلقت الادارة عبر صفحتها على الفيسبوك تحذيرات من خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولات مطرية ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.







اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09102023000208011052ID1107213261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث