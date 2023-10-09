انقلاب على حالة الطقس بالساعات القادمة .. مطر ورعد وبرد - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية في اخر تحديثاتها على حالة الطقس انه مع ساعات ما بعد ظهر اليوم تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة .
وبحسب الادارة تكون الاجواء ليلاً غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد .
واطلقت الادارة عبر صفحتها على الفيسبوك تحذيرات من خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولات مطرية ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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