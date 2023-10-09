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فيديو- احمد الحناوي يوثق اصابته بأحداث غزة : ارعب لحظة بحياتي

10/9/2023 7:19:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، أحمد الحناوي، لحظة تعرضه لإصابة امس الأحد نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي ضرب القطاع.
وبالتفاصيل ، حينما كان الحناوي يتجول في شوارع غزة ويوثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الاسرائيلي على قطاع غزة عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، ليتفاجأ بالقصف ويصاب بيده وقدمه.


وعلق الحناوي على الفيديو قائلاً :" ارعب لحظة بحياتي "


يذكر ان أحمد الحناوي هو احد المؤثرين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوثق يومياته ويتابعه أكثر من مليون مستخدم عبر تطبيق "سناب شات".

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