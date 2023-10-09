فيديو- احمد الحناوي يوثق اصابته بأحداث غزة : ارعب لحظة بحياتي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثق الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، أحمد الحناوي، لحظة تعرضه لإصابة امس الأحد نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي ضرب القطاع.
وبالتفاصيل ، حينما كان الحناوي يتجول في شوارع غزة ويوثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الاسرائيلي على قطاع غزة عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، ليتفاجأ بالقصف ويصاب بيده وقدمه.
وعلق الحناوي على الفيديو قائلاً :" ارعب لحظة بحياتي "
يذكر ان أحمد الحناوي هو احد المؤثرين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوثق يومياته ويتابعه أكثر من مليون مستخدم عبر تطبيق "سناب شات".
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