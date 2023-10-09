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السفارة الأمريكية في الأردن تُحذر رعاياها

10/9/2023 7:19:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت السفارة الأمريكية في الأردن، تنبيه أمني إقليمي لرعاياها، بالابتعاد عن المناطق المحيطة بالمظاهرات، وذلك على إثر الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبيّنت السفارة في التنبيه، الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الاثنين :" إن الوضع في " إسرائيل" لا يزال غير قابل للتنبؤ به، وينبغي على المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء المنطقة توخي الحذر".
وقالت، إنه يجب على الرعايا الأمريكيين اتباع نصيحة السلطات لزيادة وعيهم الأمني، وتجنب المناطق المحيطة بالمظاهرات، والتحقق من وسائل الإعلام للحصول على التحديثات والتحذيرات المرورية.
ودعت رعاياها الذين يحتاجون إلى المساعدة الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

ونصحت السفارة الأمريكيين الرغبين مغادرة المنطقة القيام بذلك بأمان، بالتحقق من حالة المعابر الحدودية أو التحقق من الرحلات الجوية في المطارات القريبة.

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