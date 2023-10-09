السفارة الأمريكية في الأردن تُحذر رعاياها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت السفارة الأمريكية في الأردن، تنبيه أمني إقليمي لرعاياها، بالابتعاد عن المناطق المحيطة بالمظاهرات، وذلك على إثر الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبيّنت السفارة في التنبيه، الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الاثنين :" إن الوضع في " إسرائيل" لا يزال غير قابل للتنبؤ به، وينبغي على المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء المنطقة توخي الحذر".
وقالت، إنه يجب على الرعايا الأمريكيين اتباع نصيحة السلطات لزيادة وعيهم الأمني، وتجنب المناطق المحيطة بالمظاهرات، والتحقق من وسائل الإعلام للحصول على التحديثات والتحذيرات المرورية.
ودعت رعاياها الذين يحتاجون إلى المساعدة الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.
ونصحت السفارة الأمريكيين الرغبين مغادرة المنطقة القيام بذلك بأمان، بالتحقق من حالة المعابر الحدودية أو التحقق من الرحلات الجوية في المطارات القريبة.
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