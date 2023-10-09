مجموعة المناصير تواصل رحلتها في عالم السيارات الكهربائية بالشراكة مع دبليو موتورز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة المناصير مؤخراً عن توقيع شراكة استراتيجية مع دبليو موتورز– الشركة الإماراتية الرائدة في تطوير وصناعة السيارات عالية الأداء والمركبات الأمنية والسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط–لتكون بموجبها الوكيل الحصري لها في الأردن والدول المجاورة ابتداءً من مطلع كانون الأول لعام 2024. وقد تم توقيع الاتفاقية كل من السيد زياد المناصير؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المناصير، والسيد رالف دباس؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز، ضمن حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة المناصير.وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة المناصير بتقديم سيارات دبليو موتورز في الأردن والمنطقة من خلال إطلاق علامة تجارية جديدة متميزة تجمع ما بين الابتكار والأداء البارز.وكانت اطلاقه مميزة لهذه الشراكة، تستعد مجموعة المناصير للبدء في إطلاق وبيع السيارات الكهربائية من نوع (حافلات النقل فان Van وبيك أب Pick up) في مطلع كانون الأول لعام 2024، حيث تتحضر لعرض سيارات دبليو موتورز في كل من معرض مجموعة المناصير الكائن في المبنى الرئيسي وفي معرض العاديات التابع لمجموعة المناصير في طريق المطار.

كما وتخطط المجموعة لبدء العمل على تجميع السيارات في نهاية العام المقبل ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التصنيع في الأردنّ في نهاية عام 2025.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد زياد المناصير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المناصير: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة الجديدة مع دبليو موتورز المتميزة في مجال تصنيع السيارات عالية التقنية، حيث نؤمن بدورنا في مواصلة دفع الابتكار والمساهمة في التوسع والاستثمار في عالم تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتي تتماشى مع رؤيتنا في استدامة البيئة والمحافظة عليها".

وأضاف: "نحن هنا لنضيء على كل ما هو جديد ونواكِب أحدث التطورات التكنولوجية الهامة وإبراز الأردن كمركز للإبداع والتقدم، وذلك تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي وركائزها الهامة في النمو الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة".

ومن جهته، قال السيد رالف دباس؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز: "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة المناصير، سننجح معاً في إحداث التغيير في مستقبل النقل في الأردن من خلال إعادة مفهوم السيارات الكهربائية لتغطي مجموعة واسعة من احتياجات النقل، فإننا سنقوم معاً بتقديم سيارات البيك أب والشاحنات الكهربائية في الأردن لتكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نحن نتشارك مع مجموعة المناصير باهتمامنا باستكشاف خيارات الطاقة الخضراء وتشجيع استخدامها واهتمامنا باعتماد المركبات الصديقة للبيئة؛ لأنها تحقق تطلعاتنا نحو البيئة المستدامة."

تأسست دبليو موتورز في عام 2012 كأول شركة مصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة عالية الأداء في الشرق الأوسط ومقرها الرئيسي في دبي.

وتشمل أنشطة الشركة تصميم السيارات والبحث والتطوير من خلال التكنولوجيا والهندسة، فضلاً عن تقديم الاستشارات والتصنيع ضمن قسم عمليات المشاريع الخاصة بها.

وتعتبر مجموعة المناصير منذ إنشائها عام 1999 من الشركات الرائدة على مستوى الأردن والمنطقة في قطاعات الوقود، والتعدين ومواد البناء والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتوفر المجموعة– بوصفها أكبر شركة خاصة في الأردن– فرص عمل للأردنيين والمقيمين، كما تقدّم منتجات عالية الجودة في كافة الصناعات، وتساهم في توفير بيئة ديناميكية في مجال الابتكار والاستدامة مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن.

كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة.

وقد تم تصنيف مجموعة المناصير ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023 بحسب فوربس العالمية وللعام الثاني على التوالي.

