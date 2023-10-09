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عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

10/9/2023 7:19:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مخيمي الشاطئ وجباليا شمال قطاع غزة.


وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد السوسي وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، ودمارا كبيرا في المنازل المجاورة، وفي البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.


كما قصفت طائرة حربية بعدد من الصواريخ السوق المركزي وسط مخيم جباليا شمال القطاع، وتحديداً منطقة الترانس وسط السوق المكتظ بالفلسطينيين، ما أوقع شهداء وجرحى ودمارا كبيرا.

وفا


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