بورصات الخليج الكبرى تنخفض بفعل الأحداث في فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسواق الكبرى في منطقة الخليج العربي خلال التعاملات، اليوم الاثنين، ، وذلك بعد أن زادت وتيرة التصعيد في غزة من أجواء الغموض السياسي في المنطقة.
وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.3 % مع نزول سهم أرامكو عملاق النفط 0.6% .
وذكرت السعودية أنها مع دول عربية أخرى تجدد التزامها بتنفيذ "تعديلات جماعية وفردية طوعية" لإنتاج النفط.
وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 2.5%، وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.8% مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج بأكثر من 2%. سكاي نيوز
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