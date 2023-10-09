بورصات الخليج الكبرى تنخفض بفعل الأحداث في فلسطين المحتلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسواق الكبرى في منطقة الخليج العربي خلال التعاملات، اليوم الاثنين، ، وذلك بعد أن زادت وتيرة التصعيد في غزة من أجواء الغموض السياسي في المنطقة.



وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.3 % مع نزول سهم أرامكو عملاق النفط 0.6% .

وذكرت السعودية أنها مع دول عربية أخرى تجدد التزامها بتنفيذ "تعديلات جماعية وفردية طوعية" لإنتاج النفط.



وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 2.5%، وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.8% مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج بأكثر من 2%. سكاي نيوز

