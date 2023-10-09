Monday, 09 October 2023 04:34 GMT

استعمال أظافر الجل جميل.. ولكن يحمل مخاطر

10/9/2023 7:19:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مجلة ألمانية من مخاطر الاستعمال الدائم للأظافر الجل، حيث إنها تتسبب على مدار سنوات عديدة في تقصف الأظافر وترققها ومن ثم سقوطها، نظراً لأنها تحرم الأظافر من التهوية الجيدة.
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت مجلة "Jolie" المعنية بالصحة والجمال بالتوقف من وقت إلى آخر عن استعمال الأظافر الجل، وذلك لإتاحة الفرصة للأظافر الطبيعية للراحة والاستشفاء، مع مراعاة تقويتها من خلال تناول الكبسولات المحتوية على مادة "البيوتين" المهمة لصحة وجمال الأظافر.


ولا يجوز استعمال الأظافر الجل إذا كانت الأظافر تعاني من الفطريات.

وأكدت المجلة الألمانية ضرورة إزالة الأظافر الجل على يد أخصائي تجميل محترف للحفاظ على الأظافر الطبيعية.


وللحفاظ على صحة الأظافر، أوصت المجلة باستعمال طلاء أظافر يخلو من الفورمالديهايد والتولوين والبارابين والكافور، كما ينبغي استعمال مزيل طلاء أظافر يخلو من الأسيتون.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09102023000208011052ID1107213254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث