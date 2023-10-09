استعمال أظافر الجل جميل.. ولكن يحمل مخاطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مجلة ألمانية من مخاطر الاستعمال الدائم للأظافر الجل، حيث إنها تتسبب على مدار سنوات عديدة في تقصف الأظافر وترققها ومن ثم سقوطها، نظراً لأنها تحرم الأظافر من التهوية الجيدة.ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت مجلة "Jolie" المعنية بالصحة والجمال بالتوقف من وقت إلى آخر عن استعمال الأظافر الجل، وذلك لإتاحة الفرصة للأظافر الطبيعية للراحة والاستشفاء، مع مراعاة تقويتها من خلال تناول الكبسولات المحتوية على مادة "البيوتين" المهمة لصحة وجمال الأظافر.



ولا يجوز استعمال الأظافر الجل إذا كانت الأظافر تعاني من الفطريات.

وأكدت المجلة الألمانية ضرورة إزالة الأظافر الجل على يد أخصائي تجميل محترف للحفاظ على الأظافر الطبيعية.



وللحفاظ على صحة الأظافر، أوصت المجلة باستعمال طلاء أظافر يخلو من الفورمالديهايد والتولوين والبارابين والكافور، كما ينبغي استعمال مزيل طلاء أظافر يخلو من الأسيتون.

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