جورامكو تعلن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات MRO EUROPE 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe 2023، الذي يعد الحدث الأبرز على مستوى المنطقة في مجال خدمات الصيانة الخاصة بالطائرات التجارية.

وستقام فعاليات المؤتمر الذي يتميز بمستواه الرفيع والمعرض الدولي في نسخة 2023، في قلب مركز "راي للمعارض والمؤتمرات" في العاصمة الهولندية، أمستردام، وذلك على مدار الفترة ما بين 17 -19 تشرين الأول الجاري.



وستستعرض "جورامكو" في إطار مشاركتها في المؤتمر والمعرض، لمحة وافية عن أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة، وذلك عبر جناح ستتم إقامته في قاعة المعرض، وسيحمل الرقم 132. وستشتمل مشاركة "جورامكو" أيضاً على استضافة الرئيس التنفيذي للشركة، فريزر كوري، كمتحدث رسمي في إحدى الجلسات التي ستعقد في تمام الساعة 02:15 من ظهيرة اليوم الافتتاحي ضمن المؤتمر الرئيسي، والتي سيناقش عبرها أهمية فهم التأثيرات العالمية على قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية في أوروبا.



وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا في جورامكو المشاركة في هذا المؤتمر والمعرض، لما يوفره لنا من فرصة للتواصل والتفاعل مع ممثلي الشركات الرائدة ، كما سيمنحنا الفرصة لاستعراض آخر إنجازاتنا ومستجداتنا و تجربتنا الرائدة وخططنا المستقبلية."



ويشار أن المؤتمر والمعرض ينطوي على أهمية كبيرة يستمدها من المواضيع المطروحة على جدول أعماله لمناقشتها، والتي تهدف لإثراء وتعزيز القطاع والارتقاء به.

وسيشارك في المؤتمر والمعرض أكثر من 450 عارض من أبرز الشركات العالمية العاملة والمعنية بالقطاع من اوروبا والعالم، مع حضور واسع لما يزيد على 9 آلاف مشارك من ممثلي شركات الطيران، والمؤجرين، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، ومصنعي المعدات الأصلية، والموردين، والخبراء