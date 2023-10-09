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إغلاقات وتحويلات للسير في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

10/9/2023 7:19:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن خطة مرورية، تحضيرا لانطلاق فعاليات "أكوافينا"، ماراثون عمان الدولي بنسخته الـ14 تحت شعار "اركض في قلب عمان"، الذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.
وسيتم إغلاق مسار سباق الـ 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم، بالكامل من الساعة 12:00 منتصف ليلة الجمعة ولغاية الساعة 12 ظُهراً، حيثُ سيُغلق شارع علي بن أبي طالب، وشارع قريش وشارع الجيش، وذلك من إشارات الساحة الهاشمية " مجمع رغدان السياحي"، وصولاُ إلى مجمع رغدان الجديد ولغاية إدارة السير المركزية، بشكل كامل وباتجاهين، بالإضافة إلى غلق مسار السباق كلياُ في شارع الهاشمي وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر.
أما بالنسبة لسباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، سيتم غلق مسار السباق كُلياُ في الساعة السادسة الجمعة، ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.
كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن أبي طالب وشارع قريش بشكل كامل.

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