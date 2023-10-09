Monday, 09 October 2023 04:34 GMT

طائرات الاحتلال تقصف مصنعا شرق غزة

10/9/2023 7:19:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مصنعا لمواد التنظيف في المنطقة الصناعية شرق قطاع غزة، ما أدى الى اشتعال النيران فيه.


كما قصفت طائرات الاحتلال شارع البحر قرب مسجد الخالدي شمال القطاع، وقصفت شققا سكنية في برج الأندلس بالكرامة شمال غرب غزة.


بترا


MENAFN09102023000208011052ID1107213250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث