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وزارة الداخلية في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية

10/9/2023 7:19:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، الاثنين، إن القطاع يتعرض لإبادة جماعية، والاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الاحتلال الإسرائيلي يهدم البيوت فوق رأس ساكينها في جميع مناطق القطاع.

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