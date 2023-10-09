وزارة الداخلية في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية

وزارة الداخلية في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية
التاريخ
10/9/2023 7:19:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، الاثنين، إن القطاع يتعرض لإبادة جماعية، والاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الاحتلال الإسرائيلي يهدم البيوت فوق رأس ساكينها في جميع مناطق القطاع.
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