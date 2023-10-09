كيفية التحدث مع الجنين أثناء الحمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنت لست بحاجة للانتظار، لتوطيد العلاقة مع طفلك، حتى يخرج ، اعلمي أنه يمكنك البدء من الأشهر الأخيرة للحمل، عندما يمكن لطفلك أن يبدأ في سماع الأصوات وفك شفرتها. صوت الأم الحامل هو أول صوت يسمعه الطفل.

ما يساعده على تقوية الرابط بها أثناء وبعد الولادة. يمكن أن يشعر المولود الجديد بالارتياح لأنه يعرف صوت أمه بالفعل، ومع تكنولوجيا اليوم، يمكن تحقيق ذلك في أي مكان حول العالم باستخدام الصوت المسجل وسماعات الرأس. كما يوضح لك الأطباء والاختصاصيون.

تطورات نمو الجنين في البطن

الصوت

بين الأسبوع 13 والأسبوع 16 من الحمل، سوف يتطور سمع طفلك. وسيبدأ في سماع دقات قلبك وقرقرة معدتك.

بين الأسبوع 25 والأسبوع 28 من الحمل، قد يتفاعل طفلك مع الضوضاء داخل البطن وخارجه. قد يهدئه صوتك.



تطوير اللغة

أثناء نموه، قد يبدأ طفلك في التعرف إلى أصوات معينة من لغتك. تشير بعض الأبحاث إلى أن التطور اللغوي المبكر جداً قد يبدأ قبل الولادة.



الرؤية

تبدأ عيون الأطفال الذين لم يولدوا بعد في الانفتاح بين الأسبوع 25 والأسبوع 28. ويبدأون في الشعور بالضوء خلال الأسابيع 29 إلى 32. وستستمر عينا طفلك في التطور بعد ولادته.

الإحساس

بين الأسبوع 24 والأسبوع 25 من الحمل، قد يبدأ طفلك بالشعور بالألم.



فوائد التحدث مع الجنين اثناء الحمل

الإقبال على هذا التصرف من الأمهات الحوامل ليس عرضياً، بل هو ضروري، وأصبح من القواعد التي يحددها الأطباء للنساء الحوامل، لاحتوائه على الفوائد الآتية:

1 - إن التحدث إلى طفلك أثناء الحمل يمكن أن يمنحه شعوراً بالأمان ويخفف من أي ضغوط أثناء الحمل.

2 - يمكن أن يساعد أيضاً في تطوير الكلام و اللغة. حيث يمكن للطفل أن يبدأ في فهم الكلمات وتذكرها، وربما معرفة الفرق بين اللغات الأخرى.

3 - هناك فوائد للوالدين أيضاً. يمكن أن يكون هذا وقتاً لتوطيد العلاقات بين جميع أفراد الأسرة، ويسمح للطفل بسماع صوت أحد الوالدين أيضاً.

متى يستطيع الجنين سماعك اثناء الحمل ؟

في الأسبوع 14 تقريباً، يمكن لطفلك أن يبدأ في سماع صوتك. وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التفاعل مع طفلك من خلال التحفيز الصوتي. إذ تضع الحوامل سماعات الرأس على بطنهن للسماح لطفلك بالاستماع إلى الموسيقى، ولكن هناك نتائج أفضل بكثير لسماع طفلك صوتك.

كيف يمكنني الارتباط بطفلي أثناء الحمل؟

فيما يلي بعض الأشياء التي قد تساعدك أنت وطفلك على البدء في تكوين رابطة قبل الولادة:

- تحدثي إلى طفلك عندما تكونين وحيدة وتشعرين بالملل

- المسي أو افركي أو قومي بتدليك بطنك بلطف.

- استجيبي لركلات طفلك عن طريق دفع بطنك بلطف.

- شغلي موسيقى مريحة أو مهدئة لطفلك.

- غني له التهويدات أو أغنيتك المفضلة.

- اقرئي الصحيفة أو كتاب الأطفال بصوت عالٍ.

- تحدثي إلى الطفل أثناء تجولك في المتجر لشراء البقالة.

سيدتي