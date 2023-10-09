Monday, 09 October 2023 02:15 GMT

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

10/9/2023 6:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية إجراء التشكيلات الإدارية في وزارة الداخلية اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء الموافق 2023/10/10


‏1.‏نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد حمود الدلابيح مساعداً لمحافظ المفرق .‏


‏2.‏نقل متصرف لواء الأغوار الجنوبية السيد عاطف ‏بشير البطوش متصرفاً للواء عي / محافظة الكرك .‏


‏3.‏نقل مساعد محافظ العاصمة السيد زياد شتيان ‏القبيلات مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / ‏مركز الوزارة .‏


‏4.‏نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش السيد ‏نزار نهار الحجايا مساعداً لمحافظ العاصمة .‏


‏5.‏نقل متصرف لواء الرصيفة السيد خلف حمدان بني ‏خالد مساعداً لمحافظ البلقاء .‏


‏6.‏نقل متصرف لواء عي السيد خالد توفيق الجعافرة ‏مساعداً لمحافظ الكرك .‏


‏7.‏نقل مساعد محافظ المفرق السيد احمد نايف نصير ‏مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ‏والاستثمار / مركز الوزارة .‏


‏8.‏نقل مساعد محافظ المفرق السيد وصفي احمد العدوان ‏مساعداً لمحافظ البلقاء .‏


‏9.‏نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد ‏حسن إبراهيم حنيفات منسقاً لشؤون اللاجئين / مركز ‏الوزارة .‏

10.‏نقل مساعد محافظ الكرك السيد عمر بدر الحديد ‏متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء .‏


‏11.‏نقل مساعد محافظ مادبا السيد صخر محمد المور ‏متصرفاً للواء فقوع / محافظة الكرك .‏


‏12.‏نقل متصرف لواء فقوع السيد وائل عبد الفتاح الشرفاء متصرفاً ‏للواء الاغوار الجنوبية / محافظة الكرك .‏


‏13.‏نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد سعود فلاح الحربي ‏متصرفاً للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة ‏المفرق . ‏


‏14.‏تعيين المتصرف السيد محمد سلطان الرفاعي مساعداً ‏لمحافظة جرش .‏


‏15.‏تعيين المتصرف السيد خالد سليمان كساسبه مساعداً ‏لمحافظ المفرق .‏


‏16.‏تعيين المتصرف السيد ضيف الله محمود السلامين ‏مساعداً لمحافظ معان .‏


‏17.‏نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء ‏السيد رائد عبدالحميد المعايطه مساعداً لمتصرف لواء ‏الجيزة / محافظة العاصمة .‏


‏18.‏نقل مدير قضاء ارحاب السيد محمد الويفي السرحان ‏مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق .‏


‏19.‏نقل مدير قضاء بيرين عمر " محمد حلمي " ‏الشريده مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / ‏مركز الوزارة .‏


‏20.‏نقل مدير قضاء ام الجمال السيد حاكم محمود ‏علاونه مديراً لقضاء برما / محافظة جرش .‏


‏21.‏نقل مدير قضاء عيرا ويرقا السيد احمد محمد ‏العدوان مديراً لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق .‏


‏22.‏نقل مدير قضاء الضليل السيد منجد محمد القاضي ‏الى مركز محافظة الزرقاء .‏
‏23.‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء ‏السيد رامي محمد عبيدات مديراً لقضاء حوشا / ‏محافظة المفرق .‏


‏24.‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء ‏السيد كمال خالد عباس مديراً لقضاء الضليل / ‏محافظة الزرقاء .‏


‏25.‏نقل مدير قضاء حوشا السيد عماد خالد المغاربة ‏مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .‏


‏26.‏نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء السيد ‏ماجد صافي الطوالبة مديراً لقضاء بيرين / ‏محافظة الزرقاء .‏


‏27.‏نقل مدير قضاء مؤاب السيد عدنان عبدالكريم ‏العضايله مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ ‏محافظة الكرك .‏


‏28.‏نقل مدير قضاء ام القطين السيد نائل عبدالرحيم ‏ابداح مديراً لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .‏


‏29.‏نقل مدير قضاء مليح السيد سعود سالم الرويضان ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .‏


‏30.‏نقل مدير قضاء سما السرحان السيد ناصر محمد ‏الرواشده مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / ‏محافظة عجلون .‏
‏31.‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء ‏السيد منذر محمد عكور مساعداً لمتصرف لواء بني ‏كنانه / محافظة اربد .‏


‏32.‏نقل مساعد متصرف لواء الشونة الجنوبية مدير ‏القضاء السيد محمود خلف البقور مساعداً لمدير ‏مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .‏


‏33.‏نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ‏والاستثمار مدير القضاء السيد بشير سعود الجبور ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏


‏34.‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء ‏السيد أمين يوسف الشعيبات مديراً لقضاء الجفر / ‏محافظة معان .‏


‏35.‏نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير ‏القضاء السيد محمد عبدالله البداينه مديراً لقضاء ‏مؤاب / محافظة الكرك .‏


‏36.‏نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء ‏السيد عبدالله ظاهر الماضي مساعداً لمتصرف لواء ‏قصبة اربد / محافظة اربد .‏


‏37.‏نقل مدير قضاء الخالدية السيد مخلد توفيق الحماد ‏مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا .‏


‏38.‏نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء السيد ‏ثامر عبدالله الدغمي مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا ‏‏/ محافظة البلقاء .‏


‏39.‏نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء السيد ‏عبدالكريم سلمان " الفريسان الحماد " مديراً لقضاء ‏الخالدية / محافظة المفرق.
‏40.‏نقل مساعد متصرف لواء القصر السيد ماهر ‏الخريشا مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .‏


‏41.‏تعيين مدير القضاء السيد شبلي نواش العميان ‏مساعداً لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .‏


‏42.‏تعيين مدير القضاء السيد صالح راتب المجالي مديراً ‏لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .‏


‏43.‏تعيين مدير القضاء السيد قيس راضي حداد ‏مساعداً لمدير مديرية العلاقات العامة والاعلام / ‏مركز الوزارة .‏


‏44.‏تعيين مدير القضاء السيد محمود عوض الزريقات ‏مساعداً لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة.‏


‏45.‏تعيين مدير القضاء السيد غيث محمد عبيدات ‏مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .‏


‏46.‏تعيين مدير القضاء السيد عبدالله شهاب ابو وندي ‏مساعداً لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .‏


‏47.‏تعيين مدير القضاء السيد عبدالكريم محسن ابو ‏دلو مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد ‏البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة .‏


‏48.‏تعيين مدير القضاء السيد ايمن مدالله الذيابات ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة ‏الكرك.‏


‏49.‏تعيين مدير القضاء السيد فراس ضامن الجماعين ‏مساعد لمتصرف لواء الاغوار الجنوبية / محافظة ‏الكرك .‏
‏50.‏تعيين مدير القضاء السيد نايف عبد الرحيم ابو ‏وندي مساعداً لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .‏


‏51.‏تعيين مدير القضاء السيد فؤاد احمد العويدي مساعداً ‏لمتصرف لواء الشونة الجنوبية .‏

MENAFN09102023000208011052ID1107212070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث