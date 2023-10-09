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تحديث مرتقب لكافة اجهزة اندرويد

10/9/2023 6:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستهدف زيادة مدة الدعم الرسمي لهواتفها وأجهزتها، وذلك لمنافسة شركة جوجل، بعدما أعلنت الأخيرة مد سنوات الدعم إلى 7 سنوات كاملة.
وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن شركة سامسونج تدرس تمديد برنامج التحديث الخاص بها للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إلى أكثر من 5 سنوات.
وتأتي هذه المعلومات بعدما صرح Shin-Chul Baik "شين تشول بايك" مدير البرنامج الفني لفريق الأمان بشركة سامسونج، بأن الشركة بالفعل ستقوم بتمديد تحديث برامج أجهزتها ولكن عدد السنوات لم يتم تحديده بعد، وذلك خلال مقابلة في مؤتمر مطوري سامسونج في سان فرانسيسكو.

صدى البلد

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