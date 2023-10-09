Monday, 09 October 2023 02:14 GMT

لبنان.. شبان يرشقون كاميرات المراقبة الإسرائيلية بالحجارة

10/9/2023 6:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن عددا من الشبان في جنوب لبنان رشقوا الحجارة على كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل عند الجدار الفاصل بين الجانبين.
وقالت إذاعة "صوت لبنان" إن "عددا من الشبان لم تحدد جنسيتهم، رشقوا الحجارة على كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل عند الجدار الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

واليوم الاثنين، دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف قطاع غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

RT

MENAFN09102023000208011052ID1107212066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث