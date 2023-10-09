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كتائب القسام توجّه 120 صاروخاً لأسدود وعسقلان الآن

10/9/2023 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام توجّه ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ 120 صاروخاً الآن .


وقالت الكتائب أن الضربة الصاروخية جاءت رداً على قصف البيوت في مدينة غزة مضيفة تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية.

كما أعلنت إطلاق رشقة صاروخية تجاه مغتصبة "سديروت" إسناداً لقوات النخبة القسامية العاملة هناك.


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