كتائب القسام توجّه 120 صاروخاً لأسدود وعسقلان الآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام توجّه ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ 120 صاروخاً الآن .
وقالت الكتائب أن الضربة الصاروخية جاءت رداً على قصف البيوت في مدينة غزة مضيفة تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية.
كما أعلنت إطلاق رشقة صاروخية تجاه مغتصبة "سديروت" إسناداً لقوات النخبة القسامية العاملة هناك.
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