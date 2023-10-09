الأمن: إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم

الأمن: إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم
التاريخ
10/9/2023 6:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، أنه تم إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، اليوم الاثنين حتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء.
وأضافت الإدارة في إعلانها عبر فيسبوك، أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه.
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