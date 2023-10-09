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الأمن: إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم

10/9/2023 6:10:27 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، أنه تم إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، اليوم الاثنين حتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء.


وأضافت الإدارة في إعلانها عبر فيسبوك، أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه.


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