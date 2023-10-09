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أبو عبيدة: قصف الاحتلال على غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم

10/9/2023 6:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر قناته إن قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام.




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