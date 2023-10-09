74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة بسبب العدوان

(MENAFN
- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يبحثان خلال اتصال هاتفي الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.
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تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة بسبب العدوان 10/09/2023 - 10:22 عمان ن
وفا- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة.
وأضافت الوكالة في بيان صدر عنها، أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية.
وأشار البيان إلى أن مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة، التي تأوي أكثر من 225 شخصا.
وأوضح أن فرق الأونروا تقوم بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.
وطالبت الأونروا بحماية المدنيين في جميع الأوقات، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة، للهجوم أبدا.
م.ع
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