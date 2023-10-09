MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يبحثان خلال اتصال هاتفي الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يؤكد ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، خلال اتصال هاتفي مع عدد من نظرائه.إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط.وزارة التعليم العالي، تعلن صرف المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعة الطفيلة التقنية.مديرية الأمن العام تعلن أنّ حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين لهذا اليوم ستكون من الساعة 10:00 صباحا ولغاية الساعة 2:30 عصرا.وزارة الصحة الفلسطينية، تعلن عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 493 فلسطينيا.تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة بسبب العدوان 10/09/2023 - 10:22 عمان ن

وفا- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة في بيان صدر عنها، أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية.

وأشار البيان إلى أن مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة، التي تأوي أكثر من 225 شخصا.

وأوضح أن فرق الأونروا تقوم بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وطالبت الأونروا بحماية المدنيين في جميع الأوقات، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة، للهجوم أبدا.

م.ع

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