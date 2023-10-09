حرييت: أردوغان يعتزم الدخول على خط التسوية بين إسرائيل وفلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- ذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الاثنين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتدخل لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، إذ أن أنقرة لا تريد أن تفقد دورها كوسيط.

وكتب الصحيفة: "بعد الدبلوماسية المكوكية التي مارسها (وزير الخارجية التركي) هاكان فيدان، من المتوقع أن يتدخل الرئيس أردوغان (في القضية) على المستوى الأعلى. وتركيا تبذل جهودا لمنع تعميق وانتشار الحرب، وتعمل على وضع صيغة مقبولة للأطراف المعنية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمساعدة دول المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "تركيا دولة يمكنها في هذه المرحلة التحدث مع كل من إسرائيل وفلسطين"، وقالت: "تركيا يمكن أن تتدخل عندما يصبح وقف إطلاق النار مطلوبا. وقد يطالب كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بذلك. وتركيا لا تريد أن تخسر موقفها كوسيط ".

وكان أردوغان دعا السبت في أول تعليق على الأحداث الجارية بين "حماس" وإسرائيل بعد إعلان الحركة بدء عملية "طوفان الأقصى"، إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة.

وفي تصريحات لاحقة قال أردوغان الأحد إن "إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية"، التي أشار إلى أنها تقع "في صلب كل المشاكل في المنطقة"، مشددا على أهمية الالتزام بـ"حل الدولتين ". كما أعرب عن عزم أنقرة "تكثيف الجهود الدبلوماسية التي بدأناها من أجل استعادة التهدئة".

من جانبها، قالت السفيرة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان الأحد ردا على سؤال عن الوساطة التركية المحتملة، بقولها إن "الآن ليس وقت الوساطة.. وإنما هو وقت الرد على هذا الهجوم، والمطلوب ليس التهدئة وتأجيل المشكلة بل حلها والقضاء على الأرهابيين بشكل كامل".

وأعربت السفيرة عن أملها بألا يؤثر التصعيد الأخيرة في عملية التطبيع بين إسرائيل وتركيا.