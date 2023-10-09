استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- استُشهد شاب وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل.
وأفادت الوكالة الرسمية، باستشهاد الشاب أحمد خالد أبو تركي (28 عاما) وإصابة آخرين، بعد استهداف جيش الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في منطقة الحرايق عند الطريق الالتفافي جنوب الخليل، كما اعتدى الجنود بالضرب المبرح على شاب آخر وصحفيين، وكسروا عددا من كاميرات الصحفيين ومن ضمنها كاميرات "وفا" واستولَوا عليها.
كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على مصور "وفا" مشهور الوحواح، والسائق أحمد قزاز، وعلى الصحفيين ساري جرادات، ومصعب شاور التميمي، وموسى القواسمة، ووسام الهشلمون وكسروا كاميراتهم واستولوا عليها وعلى عدد من كاميرات صحفيين آخرين، كما أطلقوا الرصاص صوبهم وصوب الصحفيين يسريي الجمل وحازم بدر.
MENAFN09102023000205011050ID1107212060
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.