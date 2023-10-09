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استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال جنوب الخليل

10/9/2023 6:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- استُشهد شاب وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل.

وأفادت الوكالة الرسمية، باستشهاد الشاب أحمد خالد أبو تركي (28 عاما) وإصابة آخرين، بعد استهداف جيش الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في منطقة الحرايق عند الطريق الالتفافي جنوب الخليل، كما اعتدى الجنود بالضرب المبرح على شاب آخر وصحفيين، وكسروا عددا من كاميرات الصحفيين ومن ضمنها كاميرات "وفا" واستولَوا عليها.

كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على مصور "وفا" مشهور الوحواح، والسائق أحمد قزاز، وعلى الصحفيين ساري جرادات، ومصعب شاور التميمي، وموسى القواسمة، ووسام الهشلمون وكسروا كاميراتهم واستولوا عليها وعلى عدد من كاميرات صحفيين آخرين، كما أطلقوا الرصاص صوبهم وصوب الصحفيين يسريي الجمل وحازم بدر.


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