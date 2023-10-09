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يتضمن قطع الوقود والكهرباء والطعام.... غالانت يعلن فرض حصار كامل على غزة

10/9/2023 6:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، يتضمن قطع الوقود والكهرباء والطعام.

وقال خلال اجتماع لتقييم الوضع في القيادة الجنوبية: "لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد استدعى 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية استدعاء على الإطلاق، وذلك لمواكبة الأحداث الأمنية الجارية منذ السبت.

وكانت حركة حماس في قطاع غزة قد أطلقت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت عدداً من المستوطنات في غلاف غزة وقتلت وأسرت المئات من الإسرائيليين ما بين جنود وضباط ومستوطنين.


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