يتضمن قطع الوقود والكهرباء والطعام.... غالانت يعلن فرض حصار كامل على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، يتضمن قطع الوقود والكهرباء والطعام.
وقال خلال اجتماع لتقييم الوضع في القيادة الجنوبية: "لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد استدعى 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية استدعاء على الإطلاق، وذلك لمواكبة الأحداث الأمنية الجارية منذ السبت.
وكانت حركة حماس في قطاع غزة قد أطلقت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت عدداً من المستوطنات في غلاف غزة وقتلت وأسرت المئات من الإسرائيليين ما بين جنود وضباط ومستوطنين.
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