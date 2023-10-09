أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط.. وتؤكد الحاجة إلى 14 تريليون دولار استثمارات

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل في توقعات سنوية، قائلة: «إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار، لتلبية هذا الطلب حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد، وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق».

وتتعارض وجهة النظر في توقعات أوبك للنفط لعام 2023 الصادرة مع توقعات جهات أخرى، من بينها وكالة الطاقة الدولية، حيث ترى أن الطلب يحتمل أن يصل إلى ذروته هذا العقد.

ومن شأن استمرار الارتفاع في الاستهلاك لعقد آخر أو أكثر أن يشكل دفعة لأوبك، التي يعتمد أعضاؤها وعددهم 13 عضواً بشكل أساسي على دخلهم من النفط، وتقول المجموعة: إن النفط يجب أن يكون جزءاً من التحول في مجال الطاقة، مشيرة إلى القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات والشركات لإبطاء الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وتتوقع أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يومياً، بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو ستة ملايين برميل يومياً مما كان متوقعاً في تقرير العام الماضي، فيما ستقود الصين والهند ودول آسيوية أخرى وأفريقيا والشرق الأوسط هذه الزيادة.