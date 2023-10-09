الاستحقاقات الدستورية في الدورة العادية القادمة

MENAFN - Khaberni) يفتتح جلالة الملك يوم الأربعاء القادم الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، وبذلك يبدأ مجلس النواب التاسع عشر السنة الرابعة من عمره الدستوري، والذي عقد فيها ثلاث دورات عادية ودورة غير عادية.

فمجلس النواب الحالي قد جرى انتخابه في العاشر من شهر تشرين الثاني من عام 2020، فهو قد تشكل بعد مرور الموعد الدستوري المحدد لبدء الدورة العادية في الأول من شهر تشرين أول من كل عام. بالتالي تمت دعوته لدورة غير عادية ابتدأ فيها حياته الدستورية، وذلك عملا بأحكام المادة (73/1) من الدستور.

ويبقى اللافت للنظر أن جلالة الملك قد مارس حقه الدستوري في إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية الثالثة لفترة زمنية قصيرة من حيث عدد الأيام، في حين كانت الإرجاءات الملكية السابقة للدورتين العاديتين الأولى والثانية لمجلس النواب التاسع عشر تمتد لأكثر من أربعين يوما؛ حتى منتصف شهر تشرين الثاني من كل عام.

إن هذه الرغبة الملكية في الإسراع بعقد الدورة العادية القادمة لمجلس النواب لا يمكن فصلها عن التصريحات المتكررة بأن الانتخابات النيابية ستُجرى في العام القادم. فسرعة البدء بعقد الدورة البرلمانية الأخيرة ومدتها ستة أشهر تنتهي في مطلع شهر نيسان من عام 2024 يعطي انطباعا عن الجدول الزمني المحتمل لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة.

ويرافق انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة جملة من الاستحقاقات الدستورية أبرزها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم فيه من نواب الرئيس ومساعديه، حيث أعادت التعديلات الدستورية لعام 2022 مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنة شمسية واحدة بدلا من سنتين شمسيتين.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن هناك عددا من النواب المخضرمين قد أعلنوا ترشحهم لرئاسة المجلس، مما يعطي انطباعا بأن انتخابات الرئاسة في الدورة القادمة ستكون حقيقية وتنافسية، ما لم يتغير المشهد الانتخابي في الأيام والساعات الأخيرة وتبدأ الانسحابات من خوض الانتخابات.

وما يميز الانتخابات القادمة أنها ستُجرى لأول مرة وفق النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب لعام 2023 الذي فرض تمثيلا نسائيا في المكتب الدائم. فالمادة (7) من النظام الداخلي لمجلس النواب بحلته المعدلة تنص على أنه إذا لم تفز إمرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول والثاني، فإنه يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة، وذلك وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية.

وهنا لنا أن نتساءل عما إذا كان المكتب الدائم لمجلس النواب قد قام فعلا بإعداد هذه التعليمات لغايات التعامل مع انتخاباته الداخلية القادمة ولضمان تمثيل المرأة في مكتبه الدائم، وذلك كما تقرر في النظام الداخلي للمجلس.

وبعد الانتهاء من تشكيل المكتب الدائم، سينشغل مجلس النواب في اختيار لجانه النيابية، والتي سيراعى فيها النصوص القانونية المعدلة في النظام الداخلي لعام 2023، التي زادت من عدد لجان المجلس لتصبح عشرين لجنة سيجري اختيار الأعضاء فيها إما عن طريق الانتخاب أو التزكية المباشرة. فزيادة عدد اللجان في مجلس النواب وإعادة النظر في المهام والاختصاصات المسندة لكل لجنة سيجعل من الدورة البرلمانية القادمة فرصة حقيقية لتجربتها واختبارها على أرض الواقع.

وعن مجريات الأحداث المتوقعة في الدورة العادية القادمة، فإنها في الغالب ستشهد استعراضا نيابيا في مجال الرقابة البرلمانية على الحكومة، وذلك لأسباب متعددة أهمها أن استطلاعات الرأي الأخيرة قد أظهرت ضعفا واضحا في الوظيفة الرقابية لمجلس النواب الحالي، وبسبب قرب حل المجلس النيابي وعودة أعضائه إلى قواعدهم الانتخابية. فالنواب الحاليون سيستغلون الدورة البرلمانية القادمة لإعلان بدء حملاتهم الانتخابية مبكرا، ولفت أنظار مناصريهم ومؤازريهم إلى مواهبهم البرلمانية، وذلك طمعا في إعادة انتخابهم إلى مجلس النواب العشرين.

إن الحماسة الزائدة التي سيبديها النواب في نهاية حياتهم البرلمانية قد تلقي بظلالها على شكل العلاقة مع الحكومة؛ فقد شهدت السنوات الثلاثة الماضية حالة من الهدوء والسكينة النسبية بين النواب ورئيس الوزراء والوزراء حيث كانت المشاحنات والمناكفات البرلمانية في حدودها الدنيا. وهذا الأمر من المتوقع أن يشهد تغير جذريا خلال الشهور القادمة.

أما على الصعيد التشريعي، فلا تكاد توجد استحقاقات تشريعية قادمة يتعين على السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاطي معها، باستثناء قانون الموازنة العامة لعام 2024. وقد ترسخت الممارسة الدستورية في هذا المجال على تأجيل إقرار هذا القانون والتصديق عليه حتى الأشهر الأولى من العام الجديد، وأن الاستعراضات النيابية في الموازنة العامة من كلمات وعبارات رنانة تنتهي دائما بالتصويت بكثافة لصالح مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.





* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

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