حكايات النجوم العرب في مهرجان الموسيقى بالمكسيك

MENAFN - Khaberni) خبرني - عاش جمهور الجاليات العربية في المكسيك، ليال من الأحلام الذهبية، وهم يشاهدون نجوماً طالما أحبوهم واستمعوا إليهم، وكانوا متمنين أن يحظوا بفرصة حضور حفلاتهم، بسبب المسافات الطويلة بين وجودهم في منطقة "كابو" المكسيكية.

وعلى مدى ثلاث ليال، أحيا النجوم: عاصي الحلاني، هيفاء وهبي، محمد عساف، شادي جميل، وديع الشيخ، علي صابر، هيثم زعيتر، وسارة، وريم مهيرات، سهرات غنائية في منتجع "باكو"، أمتعوا فيها بأغانيهم الجمهور، الذي ملأ قاعة الحفل عن بكرة أبيه.

وكانت بارزة خلال أيام المهرجان، اجتماع أكثر من فنان معاً، في لقاءات جانبية سبقت تقديمهم لوصولاتهم الغنائية، فاجتمع عاصي الحلاني مع محمد عساف في حديث ودي، كما اجتمع عساف مع علي صابر في حفل واحد، وقدما معاً أغية "مكانك خالي" التي غناها الأول من ألحان الثاني.

وشهد المهرجان أيضاً، اجتماع هيفاء وهبي مع عاصي الحلاني ووديع الشيخ، كلا على حدى، وأشاد الفنانين المشاركون في المهرجان، بمدى تفاعل وحماس الجمهور العربي، التواق لملاقاة فنانيهم المفضلين.

وقال منظم المهرجان، ابراهيم كرادشة، أن شركة pitra event، بدأت بالتخطيط للدورة الثانية من المهرجان الذي سيقام العام المقبل، وأضاف: "نملك خبرة طويلة وعريقة في تنظيم الحفلات الجماهيرية، والنجاح الكبير الذي تحقق في الدورة الأولى، يدفعنا مجدداً للتخطيط مبكراً، لعقد الدورة الثانية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمشاركة مجموعة أبرز نجوم الغناء العربي.



