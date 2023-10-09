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حدوتة منسية تعيد سوسن بدر إلى الدراما

10/9/2023 5:30:46 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد انقطاع طويل بعد موسم دراما رمضان 2023، تعود الفنانة سوسن بدر إلى موقع التصوير، لبطولة مسلسل جديد بعنوان“حدوتة منسية”، المقرر عرضه في شتاء 2024 بإجمالي 30 حلقة.

تبدأ سوسن بدر، اليوم الأحد، تصوير أولى مشاهد فيلم حدوتة منسية، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين. وكان من المقرر أن يجمع المشاهد أحمد فهيم وعبير صبري وعدد قليل من الفنانين الآخرين.

شارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكمهرة· آل سعيد. ، محمد لطفي شاهين، رجاوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء كو كا، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

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