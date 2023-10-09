حدوتة منسية تعيد سوسن بدر إلى الدراما

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- Khaberni) خبرني - بعد انقطاع طويل بعد موسم دراما رمضان 2023، تعود الفنانة سوسن بدر إلى موقع التصوير، لبطولة مسلسل جديد بعنوان“حدوتة منسية”، المقرر عرضه في شتاء 2024 بإجمالي 30 حلقة.
تبدأ سوسن بدر، اليوم الأحد، تصوير أولى مشاهد فيلم حدوتة منسية، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين. وكان من المقرر أن يجمع المشاهد أحمد فهيم وعبير صبري وعدد قليل من الفنانين الآخرين.
شارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكمهرة· آل سعيد. ، محمد لطفي شاهين، رجاوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء كو كا، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.
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