ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية "تشتبه بوجود نفق تحت الأرض يصل قطاع غزة بإحدى البلدات الجنوبية للبلاد".

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل في تغريدتها عبر منصة "إكس".



من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه لا يزال يشتبك مع عناصر حماس في سبعة إلى ثمانية مواقع في محيط غزة، وقصف القطاع بشكل مكثف خلال الليل. وقال الناطق باسم الجيش، ريتشارد هيخت، للصحافيين: ما زلنا نقاتل، ثمة ما بين سبعة إلى ثمانية مواقع في محيط غزة لدينا فيها محاربون يقاتلون المسلحين، اعتقدنا أنه بحلول البارحة، سنسيطر بشكل كامل. آمل أن نتمكن من ذلك بنهاية اليوم.

كما أعلن الجيش، قصف أكثر من 500 هدف في غزة خلال ليل الأحد الإثنين. وأوضح الجيش في بيان، أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قامت خلال الليل بقصف أكثر من 500 هدف.

إلى ذلك،

اتهم الجيش الإسرائيلي، حركة حماس باستخدام المدنيين دروعاً بشرية. وقال الجيش الإسرائيلي، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن حماس تقوم أيضاً بإخفاء البنية التحتية في المناطق المدنية في قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضاً، في قائمة جرائم حرب حماس التي نشرها على منصة التواصل الاجتماعي، أن حماس تشارك في انتهاك حرمة جثث القتلى والتمثيل بها، والقتل العمد للمدنيين، واختطاف المدنيين واحتجازهم كرهائن.ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية "تشتبه بوجود نفق تحت الأرض يصل قطاع غزة بإحدى البلدات الجنوبية للبلاد".

اقرأ أيضاً





ارتفاع الدولار والين وانخفاض اليورو والشيقل وسط قلق الأسواق بفعل تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب والأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن

نقابة طياري أمريكان أيرلاينز تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب والأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن

أكثر من 1100 قتيل في المعارك بين إسرائيل وحماس ونتانياهو يحذّر من "حرب طويلة وصعبة"

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على تحديد وضع رعايانا في إسرائيل

متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: مقتل عدد من الأمريكيين في الهجمات على إسرائيل

إسرائيل تعلن العثور على 260 جثة في مهرجان موسيقي بعد الهجوم

مسؤولو الصحة بغزة: ارتفاع أعداد القتلى إلى 413 شخصاً والجرحى 2300

الولايات المتحدة تقرر إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية خلال 15 عاما بعد هجوم حماس

وزارة الخارجية تدعو في بيان لها إلى حماية المدنيين وإنهاء العنف



