مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل وسط القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين

علقت شركة (مصر للطيران) الرسمية رحلاتها إلى إسرائيل، الاثنين، وسط القتال الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

قال مسؤولان في مطار القاهرة الدولي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما

إن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "باتت معلقة حتى إشعار آخر."

تنظم مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري "القاهرة الدولي"، و "بن غوريون الدولي"، الواقع خارج تل أبيب.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى إسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي.





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