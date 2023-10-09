«ميشن X» الفائقة تعرض في دبي للمرة الأولى عالمياً بمهرجان «رموز بورشه»، الأكبر في الشرق الأوسط

يعود مهرجان «رموز بورشه»، أكبر مهرجان للسيارات في الشرق الأوسط، للعام الثالث في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر مع فتح باب التسجيل للجمهور للحصول على تذاكرهم المجانية عبر الموقع الإلكتروني .

احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس بورشه، وتحت شعار «حلم بالألوان الكاملة»، ينطلق مهرجان «رموز بورشه» للعام الثالث على التوالي، ويتضمن عرض سيارة جديدة للمرة الأولى على مستوى العالم، مع أكبر عدد من سيارات بورشه الكلاسيكية، وعرض لسيارة ميشن X التجريبية الفائقة.

وينظم مهرجان «رموز بورشه» بمنطقة «ذي سلاب» في حي دبي للتصميم على خلفية أفق مدينة دبي الرائع. واستقبلت النسخة السابقة في العام الماضي أكثر من 15,000 زائر. وسيعمل المهرجان على تعزيز فعالياته بشكل أكبر، ليس فقط لعشاق سيارات بورشه، ولكن لجميع عشاق السيارات وعائلاتهم أيضاً.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: «يؤكد مهرجان رموز بورشه على عشق منطقة الشرق الأوسط لسيارات بورشه، وقد أصبح مهرجاناً عالمياً مرموقاً كما رأينا العام الماضي مع حضور الدكتور فولفغانغ بورشه والدكتور أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورشه إيه جي، إضافة إلى أساطير عالم السباق مارك ويبر وتيمو بيرنهارد، والفائز بسباق لومان ست مرات جاكي إيكس».

طرازات جديدة



وأضاف: «سنحاول هذا العام تقديم نسخة أفضل من خلال الكشف عن العديد من طرازات بورشه الجديدة التي لم تُعرض في المنطقة من قبل، بما في ذلك العرض العالمي لسيارة باناميرا الجديدة، إضافة إلى العديد من المشاهير وسائقي السباقات وتقديم العروض الترفيهية العائلية تحت شعار»حلم بالألوان الكاملة«احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس بورشه».

يذكر أن فيري بورشه عندما لم يتمكن من العثور على سيارة أحلامه، قرر أن يصنع واحدة لنفسه، وفي 8 يونيو 1948، أطلق سيارة 356 «رقم 1» رودستر، التي كانت إيذاناً بميلاد «بورشه».

وبعد مرور ثلاثة أرباع قرن على تأسيس الشركة، سيحتفل مهرجان رموز بورشه بهذا الإنجاز باستخدام الألوان التي تعكس خيارتها الجريئة التزام الشركة بالابتكار على مدار العقود. وتتضمن الألوان المختارة الأصفر سبيد وروبي ستون والبرتقالي لافا والأزرق نبتون.

أحدث الابتكارات

وترسي سيارة ميشن X التجريبية معايير جديدة للسيارات الفائقة، بفضل أحدث الابتكارات في عالم السيارات، وتتمثل رؤية الشركة لها في أنها يجب أن تكون أسرع سيارة مخصصة للطرق العادية على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، فيما تبلغ نسبة قوة السيارة إلى وزنها حصان متري واحد لكل كيلوغرام تقريباً، وأن تحقق السيارة قيماً للقوة الضاغطة لأسفل أكبر بكثير من سيارة 911 GT3 RS الحالية.

وسيستضيف معرض رموز بورشه هذا العام أكبر عرض لسيارات بورشه الكلاسيكية في المنطقة، إضافة إلى العديد من الأعمال الفنية لبعض الفنانين المشهورين، والعروض الموسيقية الحية للموسيقيين المحليين، وكذلك الكثير من المشاهير، ومتاجر الأغذية والمشروبات الشهيرة، كما سيقام جناح خاص يقدم منتجات أسلوب الحياة من بورشه لجميع أفراد العائلة.

وتم الكشف عن أول سيارة 911 للجمهور في عام 1963، وتحتفل بورشه بالذكرى الستين لإطلاقها هذا العام. وبفضل تصميمها الأنيق وتجهيزاتها الديناميكية الفائقة، تظل واحدة من أكثر السيارات الرياضية شهرةً. كما يوافق هذا العام الذكرى المئوية لسباق التحمل «لومان 24 ساعة»، وسيشاهد زوار المهرجان العديد من السيارات التي شاركت في سباق لومان مثل 917 KH 'Renntaxi' وسيارة RS سبايدر.