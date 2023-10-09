«شعاع» تعتزم طرح حقوق أسهم جديدة

أعلنت شركة شعاع كابيتال، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، والمدرجة في سوق دبي المالي، عن عزمها زيادة رأس المال المصدر، من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة.



وسيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة، بعد تخفيض رأس المال، وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وتعتزم الشركة الاستفادة من تعزيز رأس المال لإعادة ترسيخ مكانتها من أجل تحقيق النمو، في إطار الأهداف الرئيسة التالية:

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تحسين واستدامة مقاييس الربحية، بما يتناسب مع مكانة الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية

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تقليص مخاطر الأعمال بشكل كبير، من خلال تخفيض الديون، واستعادة قوة الميزانية العمومية بمعدلات دين مناسبة ومستدامة

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تعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين من دون أن تكون مثقلة بتكاليف التمويل المرتفعة ومتطلبات خدمة الدين

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تمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع، مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة

وتهدف شعاع إلى استكمال عملية تعزيز رأس المال بحلول نهاية هذا العام، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.

وقال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «لقد تلقينا آراءً إيجابية من مساهمينا الحاليين الكرام، ويسعدنا أن نوّفر للمساهمين الجديرين جميعاً فرصاً مواتية للمشاركة في مسيرة نمونا المستمرة. كما نؤكد في شعاع التزامنا الكامل بإدارة هذه العملية بشكل دقيق، والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنيين المختلفين لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال. إن إصدار حقوق الأولوية هو خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات التي ستقوم شعاع بتنفيذها في المستقبل ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق النمو لشعاع».

يذكر أن «شعاع» اختارت شركة «هوليهان لوكي» لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير عملية إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة «بيكر بوتس» لتكون مستشاراً قانونياً.