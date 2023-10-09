شركات الطيران العالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد إعلان تل أبيب حالة الحرب

علق عدد متزايد من شركات الطيران الدولية الرحلات إلى إسرائيل، التي أعلنت حالة الحرب في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نصحت السلطات الأمريكية شركات الطيران بمراقبة الوضع قبل استئناف عملياتها.

وألغت شركات الطيران الأمريكية، ومنها شركة "دلتا إيرلاينز" ، و"يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز جروب"، رحلاتها إلى تل أبيب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي أوروبا، ألغت شركات الطيران الأوروبية مثل شركة "دويتشه لوفتهانزا" وشركة الخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم"، إلى جانب شركة "ويز اير" منخفضة التكاليف المجرية رحلاتها إلى تل أبيب.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية "ننصح شركات الطيران بتوخي الحذر".

كما علقت الخطوط الجوية البريطانية عملياتها إلى تل أبيب، في حين واصلت شركة طيران العال الإسرائيلية، والخطوط الجوية التركية، تسيير بعض الرحلات الجوية.

وقالت عدة شركات طيران آسيوية إنها ستعلق خدماتها إلى إسرائيل، ومنها شركة طيران الهند المحدودة وكاثي باسيفيك إيرويز المحدودة، بعد وقوع الهجمات من قطاع غزة صباح السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي.

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