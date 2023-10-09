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القرية العالمية تكشف النقاب عن باقة فعالياتها وعروضها الترفيهية الاستثنائية لموسمها الـ 28 المرتقب

10/9/2023 5:30:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن برنامجها الترفيهي للموسم الـ 28 المقرر انطلاقه في 18 أكتوبر الجاري، حيث سيزخر هذا الموسم بمجموعة من العروض والفعاليات الترفيهية التي تشمل أكثر من 40,000 عرضاً ترفيهياً يقدمها ما يزيد عن 400 فنان طوال الموسم، لتتيح لضيوفها من جميع أنحاء العالم، تجارب استثنائية حافلة بالمتعة والبهجة ضمن أجواء عائلية فريدة من نوعها.



وتشتهر القرية العالمية بكونها الوجهة الرائدة التي توفر لضيوفها تجارب ترفيهية لا مثيل لها، حيث تستعد لتبهر زوّارها هذا العام بتشكيلةٍ من العروض والفعاليات الاستثنائية التي تناسب كافة الأذواق والاهتمامات مثل العروض الترفيهية الشيقة والحفلات الغنائية الزاخرة بنجوم الفن والطرب من جميع أنحاء العالم.



وتزامناً مع انطلاق فعاليات موسمها الـ 28 الجديد، ستشهد القرية العالمية عودة فرقة "آينجا" الشهيرة التي ستغمر الأرجاء بأصوات طبولها وآلاتها الإيقاعية الصاخبة ضمن أجواء نابضةٍ بالموسيقى، حيث ستستمر عروضها من بداية الموسم ولغاية العام الجديد، فيما سيستمتع الضيوف كذلك بعروض فرقة الاستعراض الفلبينية "آربن كرو" التي سجلت حضوراً باهراً ببرنامج المواهب الأمريكي "أمريكاز جوت تالنت"، حيث سيقدمون عروضاً بهلوانية تتحدى الجاذبية على أنغام إيقاعاتهم المميزة، لتثير إعجاب الجمهور وحماسهم.



وسينضم فريق "فيوجن جابان" إلى تشكيلة العروض الترفيهية العالمية التي تحتضنها القرية العالمية خلال شهر يناير المقبل، حيث سيستمتع الضيوف بمشاهدة الفرقة وهم يشعلون الحماس برقصاتهم الساحرة على أنغام موسيقى الهيب هوب على خشبة المسرح الرئيسي. ولمزيد من المتعة والتجارب الترفيهية الاستثنائية، سيقدم خلال شهر فبراير المقبل فريق "دول فاونديشن" الشهير في المملكة المتحدة ، مقاطع موسيقية تجمع بين إيقاعات الطبول التي تمتاز بها منطقة جنوب آسيا، والموسيقى الكلتية المستوحاة من ثقافة الكلت في أوروبا الشرقية.



كما يستعد المسرح الرئيسي في القرية العالمية للظهور بأبهى حلةٍ لإمتاع الضيوف وإثراء تجاربهم من خلال استضافة مجموعة من أشهر المطربين من جميع أنحاء العالم.



هذا وستحتضن القرية العالمية ضمن فعالياتها الترفيهية المرتقبة، عروض "ليالي مومباي" التي سيتم خلالها تقديم عروض بوليوود الراقصة، وعرض فرقة السيرك الحية "ميري جو راوند" التي تضم مجموعة من مؤدي الحركات الغامضة ونافثي النار وراقصي الأكروبات وغيرهم من الفنانين، إلى جانب عرض"ذا توي شوب" الذي سيأخذ الضيوف في رحلةٍ إلى عالمٍ من عجائب الألعاب النابضة بالحياة.



ولن يرغب عشاق الإثارة والحركة في تفويت فرصة الانبهار بمشاهدة "العرض الشيق سايبر سيتي - من سيرج مشروب الطاقة"، بدراجاته الطائرة وسيارات الشرطة المغطاة بأضواء الـ LED والدبابة المستقبلية، في عرضٍ مستوحى من أحداث تدور في العام 2075، ليستمتع الضيوف بأوقات حافلة بالمرح والبهجة.



كما سيستمتع الأطفال بظهور شخصياتهم المحببة "الرحالة" و"بي جي ماسكس" و"بيتر رابيت" على خشبة مسرح الصغار، حيث سيتعاون " بيتر رابيت" و"ليلي بوبتيل" و"سكويرل ناتكين" في مغامرة شيقة لسرقة جائزة الفجل العملاقة ضمن قصة متجددة من حيث الحبكة والإنتاج، في حين ستحيي "جلوبال شو أكاديمي" حصرياً بمسرح الصغار ، عروضاً تفاعلية وورش عمل مخصصة للأطفال لإثراء تجاربهم فيها.



وينتظر ضيوف القرية العالمية من عشاق المرح، مجموعة من العروض المتجولة التي تتيح لهم أوقاتاً حافلة بالضحك والمتعة ضمن أجواء عائلية مثالية.
ولمزيد من الأجواء الحماسية والمضيئة، تواصل القرية العالمية عروضها الفريدة للألعاب النارية التي تنير سماء الوجهة، حيث ستنطلق شراراتها في تمام الساعة التاسعة مساء أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.



بإمكان زوار الوجهة العائلية الرائدة الاستمتاع بمختلف العروض العالمية والترفيهية المقدمة على مسارحها مجاناً مع تذاكر دخول القرية العالمية، حيث بإمكان حاملي تذكرة "فاليو" استخدامها للدخول من يوم الأحد حتى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية)، إلى جانب تذكرة "أي يوم" التي ستسمح لحامليها دخول القرية العالمية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. كما ستقدم القرية العالمية خصماً بنسبة 10% عند شراء التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، والتي تبدأ أسعارها من 22.5 درهم إماراتي فقط.



وإيذاناً بافتتاح موسمها الـ 28 المرتقب، تستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوفها اعتباراً من 18 أكتوبر الجاري ابتداءً من الساعة 6 مساءً، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحفلات الغنائية قريباً.

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