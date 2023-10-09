386 مليون درهم لتعزيز التعاون بين الإمارات ورومانيا

عُقد مؤتمر مجلس الأعمال الإماراتي-الروماني برئاسة الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان الرئيس الشرفي لمجلس الأعمال الرومانية الإماراتية، ومشاركة سيباستيان بوردوجا وزير الابتكار البحثي والرقمنة الرومانية، وبحضور الشيخة الدكتورة هند عبد العزيز القاسمي مؤسسة ورئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال، والشيخ أحمد بن عبد الرحمن المعلا، وحميد حسن الشامسي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا، والسيناتور سيبريان بانتا باحث مجلس الشيوخ الروماني والنائب ماريوس مارغرينت بمجلس النواب, وذلك لبحث تعزيز آفاق التعاون واستكشاف المزيد من الفرص والشراكات التي تخدم الأهداف والرؤى التنموية في القطاعات التي تحظى باهتمام البلدين.

وأبرم الطرفان اتفاق تفاهم يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وقطاع الاستثمار العقاري والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار الشيخ حمدان

بن خليفة إلى بدء ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون يورو (386.45 مليون درهم) لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، والإستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة،

وقال: "إن انعقاد المؤتمر بمثابة بداية لتنامي العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، وبناء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والتجارية والإقتصادية وتنوع مسارات التعاون وتحقيق نقلات نوعية في التبادل الاستثماري والسياحة والتحول الرقمي بين البلدين الصديقين".



وأعرب الشيخ حمدان

بن خليفة آل نهيان عن سعادته بتحويل حلمه مد أواصر التعاون بين البلدين إلى حققية، موضحاً أن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات كانت ومازالت تمد يد الشراكة والتعاون الدولي لخلق مستقبل مشرق للجميع . الحرص الدؤوب على دفع العلاقات التعاونية المشتركة إلى آفاق أرحب بما يدعم اتساع مجالات العمل الجديدة خاصة في ظل وجود فرص استثمارية وتجارية كبيرة، لدعم التنمية المستدامة لاقتصاد البلدان.



الخدمات الرقمية



وأكد وزير الإبتكار البحثي والرقمنة الروماني أن تجربة الإمارات للتحول الرقمي تعد من أهم وأكثر المبادرات إلهاماً وريادة على مستوى العالم من حيث تطوير منظومة الخدمات الرقمية والبنية التحتية للإتصالات مشيراً إلى تحقيقها تحول رقمي بنسبة 100% لجميع الخدمات الحكومية وتعزيز نمط الحياة الإلكتروني في كافة القطاعات وتقديم الحلول المستدامة بكفاءة عالية وجودة متميزة في الأداء.



ودعت الشيخة الدكتورة هند عبد العزيز القاسمي رجال الأعمال الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والخبرات الرومانية في القطاعات الاقتصادية والسياحية وفرص الأعمال، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على خلق بيئة داعمة للشراكات المختلفة مع جمهورية رومانيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً لبلادها في دول أوروبا الشرقية ، كما وجهت بتنظيم زيارة إلى بوخاريست عاصمة رومانيا تضم عدد من رجال وسيدات الأعمال في الإمارات لبحث الفرص المتاحة ، ووضع خطة عمل مشتركة لتنسيق الأعمال وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من الإمارات ورومانيا.



وقال حميد حسن الشامسي:"إن الإمارات تولي أهمية كبرى لتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتعتبر التعاون مع جمهورية رومانيا بداية الطريق لإرساء شراكة استراتيجية طويلة الأمد لدعم القطاعات الرامية إلى تعزيز سعادة المجتمعات وتحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي بين الشعوب".



و دعا رئيس هيئة السياحة الرومانية الحضور لزيارة رومانيا، مؤكداً أن بلاده على استعداد لإستقبال ما يقارب 6 ملايين سائح من الإمارات وأنه بصدد إعداد برامج ترفيهية متنوعة لأماكن سياحية ساحرة في رومانيا لبناء شراكات مثمرة في مختلف المجالات السياحية بما يدعم تحفيز النمو والازدهار بين الإمارات ورومانيا.



وتٌوج المؤتمر بتوقيع اتفاقيتين تعاون إقتصادي صناعي مشترك بين الدكتور كمال الباجوري رئيس مجلس إدارة شركة أجياد للإستشارات والإستثمار العقاري والأعمال، الذراع الاستراتيجي لإدارة أعمال مكتب الشيخ حمدان بن خليفة آل نهيان والسير ستيفان فوزا الرئيس التنفيذي لشركة Chimcomplex الشركة الإستراتيجية للاقتصاد الروماني و المنتجة والموردة للمواد الكيميائية الحيوية في شرق أوروبا.



وتضمنت الإتفاقيات إنشاء مصنع للكيماويات لإنتاج أكثر من مليون طن من منتجات البولي يوريثين التي تشمل "اللاصقات والطلاءات والرغويات المرنة والصلبة للكتلة والصب"

بقيمة تشغيلية تعادل مليون يورو على أرض دولة الإمارات بالمركز التجاري والصناعي واللوجستي المتكامل في أبو ظبي، أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط "كيزاد"، بالإضافة الى فتح استثمارات اخرى في مجال البتروكيماويات والفوسفات في جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال إنشاء أكبر مصنع للفوسفات في مدينة طربول الصناعية.

واختتم المؤتمر الذي نظمه مكتب الأعمال والإستشارات للشيخ حمدان بن خليفة آل نهيان ومكتب رومانيا وأقيم في فندق أرماني ببرج خليفة بمنح الحضور الكريم دروع شرفية تكليلاً لجهودهم المتفانية والتأكيد على مد جسور الحوار والتواصل وتأدية دورًا فاعلًا لتحقيق تقدمًا ملموسًا وخلق فرص لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.