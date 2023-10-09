الاحتلال يدمر 6 مساجد و3 مصارف و4 مدارس خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مساجد و3 مصارف، و4 مدارس، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، السبت الماضي.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن طائرات الاحتلال دمرت بالكامل 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا.
وأشار إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة.
وحسب المعلومات المتوفرة، قصفت طائرات الاحتلال أربعة مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمرتها تدميرا جزئيا.
وارتفعت، صباح اليوم، حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 493 شهيدا، و2751 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.
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