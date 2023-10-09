الاحتلال يدمر 6 مساجد و3 مصارف و4 مدارس خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مساجد و3 مصارف، و4 مدارس، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، السبت الماضي.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن طائرات الاحتلال دمرت بالكامل 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا.

وأشار إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة.

وحسب المعلومات المتوفرة، قصفت طائرات الاحتلال أربعة مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمرتها تدميرا جزئيا.

وارتفعت، صباح اليوم، حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 493 شهيدا، و2751 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.